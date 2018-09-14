張天欽雖閃辭 難逃司法檢驗

2018年09月14日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

促進轉型正義委員會前副主委張天欽，被爆料想用轉型正義打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，同時申住官舍、利用公款買家具，新黨發言人王炳忠及國民黨立院黨團總召江啟臣等人，13日分別到台北地檢署告發張天欽涉嫌貪汙及違反選罷法、行政中立法等。張雖已辭職，但未來將面對司法檢驗。

王炳忠指出，過去檢察總長曾說過「公款私用就是貪汙」，但張天欽身為促轉會副主委，家住台北，竟還申請住官舍，還利用公款購買家具等物品，已符合公款私用的條件，屬於貪汙行為。

律師陳麗玲指出，促轉會5月底才成立，沒有組織章程，到目前還是用行政命令來支應促轉會經費運作；所以，張天欽申請官舍，是向誰申請？經費的撥用又是怎麼做？爆料者說了，促轉會經費運作捉襟見肘，張天欽竟然濫用公帑，根本是貪汙治罪條例第5條的職務詐欺貪汙行為。

立委江啟臣表示，張天欽等人在促轉會內部會議上，公然以促轉會的公權力，來企圖影響特定的政黨及候選人，黨團選擇到地檢署來告發這些人已違反選罷法及公務人員行政中立法，所以告發促轉會前副主委張天欽、研究員蕭吉男、張世岳、主任祕書許君如共4人。

江啟臣強調，司法應該勿枉勿縱全力查辦，因為這件事情絕對不是張天欽請辭就能讓真相大白，希望司法單位能夠介入，徹底、清楚地把真相揭露出來，讓全民了解真相到底如何，國民黨團要的是真相，不是只有下台。

(中國時報)