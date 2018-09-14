批夫愚忠 鄺麗貞決參選到底

前台東縣長鄺麗貞。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

前縣長鄺麗貞在九合一選舉登記最後一天，突然託友人登記參選台東縣長，為選情投下震撼彈，神隱14天後，13日晚間接受電視專訪，對於登記參選表示，並非突然登記，而是準備了9年，雖然丈夫吳俊立以「江湖險惡」不予支持，但她認為是價值之爭，希望台東鄉親不要再被兩黨綁架，被迫「含血、含淚、含恨」投票，因此決定登記參選到底。

鄺麗貞還爆料，她去年底、今年初就明確表態參選台東縣長，後來國民黨主席吳敦義來訪台東，吳俊立請了很多朋友一起喝茶，吳敦義一坐下就說：「麗貞啊，請支持史上最弱的一個候選人。」讓她當場楞住、嚇了一跳。

指黨高層被蒙蔽 孤注一擲

鄺麗貞說，國民黨去年地方黨部選舉，小姑吳秀華是一票一票選出來的人，但國民黨提名的縣長參選人，卻不是百分之百民意支持的人，她真的很心疼小姑受到這樣的對待，「難道國民黨這樣的決定，是在投一個深水炸彈嗎？我不曉得。」

談起丈夫吳俊立，鄺麗貞哽咽著說，「白道殺人，是殺人不見血的」，她一直很欣賞、心疼丈夫的溫良恭儉讓，高層卻一而再、再而三綁架他的善良，需要他的時候就找他，不需要他時就犧牲他、把他打成黑金還開除他，明知道政敵20年來都在害他，他還是要為對方輔選，看在她眼裡，這就是愚忠，心裡很不捨，希望他「能夠醒醒」。

服務鄉里 盼鄉親給機會

鄺麗貞更說，國民黨高層被蒙蔽，「要我們輔選史上最弱候選人」，而她登記參選後人身安全受到威脅，已經心生畏懼，她期待民主政府要保護參選人，讓她平安地回台東跟鄉親接觸。

鄺麗貞強調，時代在進步，科技也在迅速發展，在大數據的時代下，據她觀察，7、8月時一分公開的資訊網顯示，國、民兩黨的支持度都只有20％多，中間選民的公民力量則有49.5％，她在第一任縣長時做了很多硬體的地方建設，很希望台東鄉親再次給她機會，讓她當台東的公僕，在軟實力上有機會施展理念，「這是價值之爭，不是意氣用事，鄉親希望看到的是愛與和平，更應該讓鄉親有所選擇」。

(中國時報)

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