新聞透視》棒打自家人 逼台胞選邊站

2018年09月14日 04:10 中國時報 羅印冲

在祭出修法強制申領大陸居住證的台灣民眾必須登記，否則可處罰鍰之後，陸委會昨加碼稱，有必要積極研議「更加嚴密安全管理機制」。兩岸僵局下，蔡政府做法無異於拿台胞做籌碼，出動大棒嚇阻，逼使他們在兩岸中間選邊站，使其淪為最尷尬的夾心餅乾。

大陸製發台胞居住證，固然有一定程度「統戰」意涵，但更重要的是，解決長年居住在大陸台胞的日常生活所需，包括就業、投宿、交通、應聘等身分認定的需求。否則怎可能上路僅10來天，就有超過2萬名台胞提出申請。

從此角度看，大陸自今年初陸續推出「惠台31條」措施、取消就業證、各地惠台配套遍地開花，再到可對接大陸各項公共識別系統的居住證制度，大陸不斷營造更適合台胞居住和發展的環境與制度，可以說，「磁吸」台灣人才和青年，早就不是什麼「統戰」陰謀，更貼切說法是，兩岸已進入「制度和人才之爭」的客觀現實。

反觀蔡政府，除了對兩岸僵局束手無策，對大陸各種單方面的對台政策和作為，也幾乎毫無應對之策，最後還是只能把腦筋動到大陸台胞或台商這些「自己人」身上。名曰「積極管理」，實則自曝無力挽回大局的困窘。

像是陸委會日前祭出修改《兩岸人民關係條例》，強制在大陸申領居住證的台胞必須登記，否則將受罰鍰。話才說完，陸委會再加碼宣稱要積極研議「更加嚴密安全管理機制」。

在拉攏台灣民心上，大陸當局不斷給出「紅蘿蔔」，蔡政府似乎只能拿出「棒子」嚇阻。現在是罰鍰和所謂「更加嚴密安全管理機制」，未來難道要進一步祭出「除籍」（除去台灣戶籍）？

目前蔡政府的應對至少出現兩個問題。一是這些做法非但無法嚇阻大陸台胞申領居住證的現實需要，還在兩岸民心的競爭上把這些台灣人越推越遠。

其次，這種嚇阻做法也讓大陸台胞陷入如同夾心餅乾、更尷尬的境地，逼得他們必須思考在兩岸之間選邊站。蔡政府想積極應對大陸各項對台措施，最後往往讓自家人處境更為艱難，這難道就是照顧「國人」有效的做法？

(中國時報)