歷史不能忘 丁要求政府硬起來

2018年09月14日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

日人藤井實彥腳踹台南慰安婦銅像，引發國人憤慨；國民黨台北市長參選人丁守中昨日則協同黨籍議員參選人，扛著慰安婦銅像前往總統府前228公園，勘查慰安婦銅像台北市預定地。丁除要求蔡政府對此事表達抗議、日本政府應道歉，更宣示未來當上台北市長將設慰安婦銅像，不讓人民忘記這段悲慘人權史。

一行人高喊「蔡英文硬起來，台灣加油！」丁守中指出，過去的歷史不容遺忘，記取教訓才不會讓憾事重演；但台南的慰安婦銅像卻遭日本極右派腳踹，舉國嘩然，不但嚴重傷害台灣人民感情，更是對台灣人民、慰安婦阿嬤的汙衊。

丁守中批評，蔡政府媚日、態度軟弱，日本政府也對日人到台灣做出如此羞辱動作毫無愧意；而民進黨聲稱要轉型正義，卻只是將促轉會當政治鬥爭工具，遇到慰安婦議題就噤聲，雙重標準國人絕不能原諒。他要求蔡政府、日本交流協會一定要妥善處理相關爭議，駐日代表謝長廷更務必捍衛國人尊嚴，與日方嚴正交涉，要求日本政府道歉。

丁守中還說，慰安婦議題不只是東亞史，更是中國史、台灣史，以及令人悲痛的人權史；歷史不是選擇性的記憶，更不是選擇性的對犯罪寬容，「日本人八田與一有銅像，這是歷史，慰安婦有銅像，這也是歷史。」

丁守中指出，蔡英文執政下，不斷為了意識形態修改教科書，很擔心下一代是否還能記得慰安婦這一頁歷史的滄桑，「丁守中當市長，絕不會讓人民忘記這段悲慘人權史」，北市也要設慰安婦像，就放在總統府前緊鄰凱達格蘭大道邊的228公園，「人來人往，擺在這裡是最好的。」

(中國時報)