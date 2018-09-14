以核養綠 公投補件被拒 黃士修絕食抗議

2018年09月14日 04:10 中國時報 周毓翔 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

以核養綠公投發起人黃士修昨到中選會再補送近3萬份連署書，卻被中選會拒絕。綜合規畫處科長廖桂敏認為，黃士修等人在6日送件時已經拿了收據就代表程序完成，每個案子都是送一次件，因而拒收。

黃士修批評中選會違法，根本沒有法規規定期限前只能送一次件，黃士修等人將剩下的連署書卸貨在中選會樓下，黃也進行絕食抗議，前總統馬英九晚間也前往探視。

黃士修表示，他在12號下午4點打給中選會問，中選會的人員告知他們同意收件，結果現在卻不收件，「昨天下午到今天中午一定發生什麼事我不知道，希望中選會給交代」。廖桂敏回應，並沒有答應送件，是黃單方面告知要來卸貨，中選會的人員跟他說講好，但是沒有說同意收件。

廖桂敏表示，之前的連署書已經送到戶所審核，但如果黃等人堅持要分批送，那要從哪一天開始算？黃等人已經拿了收據，中選會也已經清點完成，這個在一般行政機關也是，拿了收據就代表程序完成。如果有不符規定的，會主動通知補件，再被動通知補件即可，並沒有再次收件的問題。

廖桂敏說，如果每天送2萬份，會造成實務上困難，領了收據就代表程序完結。「我們每個案子都是堅持一次送件。」

但黃士修認為，如果要等中選會被動通知補件，就會來不及趕上公投綁大選，他在期限14日之前主動再加送件，中選會並沒有法條規定不能再送件，中選會這樣的做法已經違法。

馬英九昨帶著睡袋跟枕頭給黃士修，他認為，中選會應依照《公投法》及《公投法施行細則》規定，法律並沒規定只能送1次，這活動已經有很多民眾支持，他自己也支持。

中選會表示，關於全國性公民投票案已連署送件的案件，何以不再收件，主要是基於「法定時限」理由，中選會對於任何案件的處理標準都是一致，並無差別待遇。

中選會表示，《選罷法》及《公投法》是規範選舉、罷免及公民投票程序的法規，所以選務及公投行政為「時限行政」，最重視法定時限，對於主要事項都一一明定，只要上一階段的程序未終結確定，就無從進行下一階段程序，各階段程序很少有彈性。

中選會說，已經收件的連署案件，必須進行下一階段查對作業，為遵守程序規定，中選會自不得再為收件，以維持法制及程序規則的公平性。中選會對於任何案件都是依法處理，標準及流程都是一致的，並無任何差別待遇。

(中國時報)