質疑政論節目亂剪接 柯動怒喊告

2018年09月14日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

政論節目12日播出視訊訪問《屠殺》作者伊森．葛特曼影片，他強調自己的書沒有錯誤，不會更改中文版內容，且書本上的文字經台北市長柯文哲簽字驗證過。對此，柯13日受訪時忍不住動怒，認為該影片經過剪接，會把影片寄給葛特曼看，如果葛特曼不同意影片播出方式，要自己去跟三立「喬」，如果他敢說全部同意，「我馬上去告他，用我全部力量跨國去告他！這實在太過分！」

出版社負責人、作家吳祥輝得到《屠殺》中譯本版權，日前更在報紙登全版廣告，登出其中一章節前半段完整中譯版，指柯文哲帶病人到大陸器官移植，且他確知器官來自法輪功人士等。因柯陣營當時強調，葛特曼曾答應再版時修正內容，但政論節目進一步播出葛特曼視訊訪問，葛特曼表示，他的書沒有錯誤，書中內容都是經柯文哲驗證通過等。

柯文哲昨被問到這段訪問時表示，會把三立的影片寄給葛特曼，如果葛特曼對播出來的影片有不同意，他要自己去跟三立喬，但如果葛特曼敢回答說那播出來的影片他全部同意，「我馬上去告他，用我全部力量跨國去告他！這實在太過分！」

柯文哲進一步指出，例如最後葛特曼講他去喬器官，其實這件事跟台大醫院查證很容易。事實上，器官移植病人要抽血做組織配對，移植前要先掛號做移植前評估，但他是台大少數幾個沒有門診的，因為他當時專職外科加護病房，等於沒有移植前的病人，通常都是其他醫師開完以後出了併發症，才會進到加護病房被他看到，既然沒處理移植前的病人，怎麼可能帶去大陸移植？

柯文哲痛批，一開始吳祥輝亂講，他想說最後再澄清、打臉對方，「但如果你影片要這樣剪接，好，可以，我直接對付葛特曼！」柯文哲重申，自己沒有移植前病人、沒帶人去器官移植，也沒去談器官什麼東西，怎麼會有這段話？

(中國時報)