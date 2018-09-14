強颱山竹變胖 東部防豪大雨

2018年09月14日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 游昇俯、／台北報導

中央氣象局表示，強颱山竹暴風半徑今（14）日將持續增大到300公里以上，下午中心最大風速可能來到每秒60公尺，預估明（15）日會最接近台灣，台灣東半部、恆春半島及屏東山區等局部地區將有大豪雨雨勢。今日海上風浪將逐漸增強，東半部及北部可能有4米浪高，氣象局也已發布強風特報，沿海地區將有8到10級強陣風，民眾應避免海上活動。

賴揆指示各部會嚴陣以待

因應周末強烈颱風山竹來襲，行政院長賴清德昨在院會指示，中央氣象局持續密切注意颱風最新動態，隨時提供最正確、最即時的氣象資訊，通報有關單位及媒體；相關部會與地方政府務必嚴陣以待，上次已受災地區應避免二次災害。

賴揆強調，針對上次0823熱帶低壓積淹水受災地區，請相關地方政府呼籲民眾強化居家防颱減災措施，避免二次災害；經濟部水利署針對颱風路徑可能影響的縣市，與地方政府研究，進行必要的預防性洩洪，確保水庫或滯洪池以及抽水機組等都可發揮防災作用。

半徑300公里 明最近台灣

強颱山竹行徑路線再往南修，中央氣象局預報員吳依帆表示，山竹今日將持續以每小時23公里速度向西北西方向前進，預計暴風圈在今日傍晚會接觸到菲律賓呂宋島，暴風中心在周六凌晨2點到達呂宋島北部；目前山竹暴風圈半徑持續增大，可能達到300公里以上，預估周六時最接近台灣，距離約400公里。

受颱風影響，昨日東半部、基隆及恆春半島沿海已開始出現長浪，有2到3米浪高，今日風浪增強，北部、東半部浪高3至4米，巴士海峽近沿岸則有3至5米浪高。吳依帆說，尤須注意沿海強陣風，除了東北及南部沿海，各地都有8到10級陣風，周六還有機會出現9至11級陣風。

外圍環流影響 周六雨最大

吳依帆說，今日白天天氣依然晴朗高溫，西半部台南以北到竹苗地區會出現焚風，將有35、36度高溫，乾熱氣候須注意補充水分，農作物也要慎防熱傷害。

吳依帆表示，受山竹颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島及屏東山區，將從晚上開始出現雨勢，降雨持續到周日上半天，以周六雨勢最大；屆時東半部及屏東山區有豪雨雨勢，花東、恆春半島及屏東山區等局部地區，則可能有日累積350毫米的大豪雨出現。

(中國時報)