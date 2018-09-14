血汗護師怒求 三班護病比入法

台灣護師醫療產業工會13日與數十位護理人員前往衛福部外，抗議現行的護病比不合理，將造成護理人員與病患雙輸。（鄭任南攝）

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中國時報
林周義／台北報導

台北醫院護理之家火災滿月，護理師產業工會昨至衛福部抗議，呼籲立法三班護病比，補足護理人力。理事長陳玉鳳抨擊，護病比的設定不應由雇主的立場出發，以台北醫院護理之家為例，依照現行全日統計的方式，1：32的護病比居然符合規定。

依照現行護病比規定，醫學中心為1：9、區域醫院為1：12、護理機構為1：15。護理之家火災當晚，僅有1名護理人員、2名照護人員，卻要救出32名病人。雖然1名護理師身兼「通報」、「疏散」、「滅火」等責任，但若以全日來計算，火災當日卻符合1：15的規定。

護理師產業工會理事鍾惠雯表示，醫院在計算護病比時常將護士長一併列入，數據好看，實際上卻令護理人員苦不堪言。另外，護病比修法時，衛福部僅邀請單一護理團體參與，基層的聲音難以被聽見。

區域醫院林姓護理師抨擊，這樣的人力環境，合法卻不合理。她表示，病人送醫是為治療，若活著進去，死著出來，護理師承受的壓力可想而知。

護理師工會昨呈交陳情書，除盼護病比以三班計算、參考國外設置標準外，也呼籲衛福部儘早公開火災調查結果。

衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，護病比目前已納入《醫療機構設置標準》，預計今年完成立法。目前仍在廣蒐意見，待10月才會正式公告。至於三班的機制，她也表示會朝著此方向努力。

蔡淑鳳提醒，民眾可在網路搜尋勞基法相關指引，確定所處的勞動環境是否合格。衛福部已在2月試辦爭議通報機制，並在3月開始裁罰，至今共有102件通報，違反規定者將依法裁罰。

(中國時報)

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