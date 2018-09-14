台灣武田轉型發光發熱

2018年09月14日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

許多人以為日商公司以男性為尊，台灣武田藥品完全翻轉這個刻版印象，女性員工想懷孕生子，在公司從不會不敢說出口，台灣武田人力資源暨公共事務部部門總監孫鈴萍表示，公司用人唯才，身為女性主管，對於職場女性，更能有同理心。目前公司內部男女員工比為4：6，武田重視員工溝通、關懷及適性發展，2017及2018已連續兩年獲得國際傑出雇主調查機構（Top Employer Institute）評選為台灣區最佳雇主之一 ，明年有信心3連霸。

台灣武田成立至今已邁入第56個年頭，是武田在海外的第一個分公司，孫鈴萍表示，武田是一家立足亞洲、放遠全球的製藥公司，且致力轉型與世界級藥廠並駕齊驅，提供人們Better Health，Brighter Future。

台灣武田所發揮的能量都來自優秀的員工，孫鈴萍說，很多女性在面試時不敢提生子規畫，但台灣武田卻要打破這樣的框架，「同事在面試時若提出未來有生育規畫，我一樣錄取她，並表達全力支持。」只要提前告知團隊，團隊得以提前做好人力調整就可以。

孫鈴萍強調，武田之所以會這麼支持優秀女性同仁平衡家庭與生活，除了注重多元化與包容性，也十分強調「授權員工發光發熱」。因此，他才能獲得主管的充分信任，為轉型中的武田提出對應的人力發展措施，協助自己與同仁平衡工作與生活的需求。

去年台灣武田員工創意發想「贏在萬步」活動，員工每天每走1萬步，台灣武田就捐出1美元愛心基金，最後共捐贈25萬元新台幣予華山基金會。今年更推動 TOP（Teamwork、Outdoor、Passion）健康促進方案，也就是增加員工與家人或同事一起從事更多戶外活動，或是擔任志工熱心助人，每一項都有積分，不少員工在短時間內就都達標，同時分享照片，讓她相當感動，這就是武田要的核心價值。

(中國時報)