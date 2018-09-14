台灣武田轉型發光發熱

台灣武田人力資源暨公共事務部部門總監孫鈴萍。（台灣武田提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

許多人以為日商公司以男性為尊，台灣武田藥品完全翻轉這個刻版印象，女性員工想懷孕生子，在公司從不會不敢說出口，台灣武田人力資源暨公共事務部部門總監孫鈴萍表示，公司用人唯才，身為女性主管，對於職場女性，更能有同理心。目前公司內部男女員工比為4：6，武田重視員工溝通、關懷及適性發展，2017及2018已連續兩年獲得國際傑出雇主調查機構（Top Employer Institute）評選為台灣區最佳雇主之一 ，明年有信心3連霸。

台灣武田成立至今已邁入第56個年頭，是武田在海外的第一個分公司，孫鈴萍表示，武田是一家立足亞洲、放遠全球的製藥公司，且致力轉型與世界級藥廠並駕齊驅，提供人們Better Health，Brighter Future。

台灣武田所發揮的能量都來自優秀的員工，孫鈴萍說，很多女性在面試時不敢提生子規畫，但台灣武田卻要打破這樣的框架，「同事在面試時若提出未來有生育規畫，我一樣錄取她，並表達全力支持。」只要提前告知團隊，團隊得以提前做好人力調整就可以。

孫鈴萍強調，武田之所以會這麼支持優秀女性同仁平衡家庭與生活，除了注重多元化與包容性，也十分強調「授權員工發光發熱」。因此，他才能獲得主管的充分信任，為轉型中的武田提出對應的人力發展措施，協助自己與同仁平衡工作與生活的需求。

去年台灣武田員工創意發想「贏在萬步」活動，員工每天每走1萬步，台灣武田就捐出1美元愛心基金，最後共捐贈25萬元新台幣予華山基金會。今年更推動 TOP（Teamwork、Outdoor、Passion）健康促進方案，也就是增加員工與家人或同事一起從事更多戶外活動，或是擔任志工熱心助人，每一項都有積分，不少員工在短時間內就都達標，同時分享照片，讓她相當感動，這就是武田要的核心價值。

(中國時報)

血汗護師怒求 三班護病比入法 新法上路最大宗 查獲禁捕黑鯊逾3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。