葉俊榮閃而未答 監委非常不滿

友善列印
中國時報
／台北報導

教育部長葉俊榮昨針對監委質疑陽明大學與台大校長遴選雙重標準，赴監察院接受質問。葉俊榮指出，未來對於大學校長遴選產生的爭議會負責任完整檢討，也呼籲各大學「校長遴選盡量做到周延，不要引起太多社會紛擾。」但與會監委直言，葉俊榮在會中「閃而未答」，看不出有解決問題的態度。

根據《監察法》及《監察法施行細則》，機關經質問後仍未切實改善，或改善後就同一性質事件仍一再發生相同、類似違失情事，可對該主管長官進行彈劾或糾舉。監委表示，監院已要求教育部2周內回覆，若監察院對教部回應不同意，將依法辦理後續程序。

監察院日前針對台大校長遴選案糾正台大及教育部，不過有監委認為陽明大學校長遴選案一樣有未揭露、迴避問題，昨要求教育部長葉俊榮率相關主管人員到監察院接受質問。

歷經約2小時質問，葉俊榮會後面對媒體指出，針對陽明大學校長聘任，監察院先前已提出糾正，監委再針對糾正內容再進一步質問。他說，雖然這個案子是在他上任前發生，但他也要對本案後續做些了解。

葉俊榮表示，主要也針對陽明校長遴選過程中，所謂的「相當教授」的內涵跟定義做一些釐清，後續還有進一步對整個大學遴選制度全面性檢討，目前也在進行當中。

葉俊榮提到，未來針對幾個大學遴選產生的爭議，也會針對整體問題做負責任、完整的檢討。他強調，任何有關大學校長遴選，「要盡量做到周延」，不要引起太多社會紛擾。

對於葉俊榮答覆，有監委直言「非常不滿意」。監委指出，監察院提出的問題就是對於陽明案與台大案同樣有迴避問題，為何適用法令標準不一？但葉俊榮一直談理念政策，都未正面回應問題，「這不是解決問題的態度」。

(中國時報)

新法上路最大宗 查獲禁捕黑鯊逾3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。