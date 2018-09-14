葉俊榮閃而未答 監委非常不滿

2018年09月14日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

教育部長葉俊榮昨針對監委質疑陽明大學與台大校長遴選雙重標準，赴監察院接受質問。葉俊榮指出，未來對於大學校長遴選產生的爭議會負責任完整檢討，也呼籲各大學「校長遴選盡量做到周延，不要引起太多社會紛擾。」但與會監委直言，葉俊榮在會中「閃而未答」，看不出有解決問題的態度。

根據《監察法》及《監察法施行細則》，機關經質問後仍未切實改善，或改善後就同一性質事件仍一再發生相同、類似違失情事，可對該主管長官進行彈劾或糾舉。監委表示，監院已要求教育部2周內回覆，若監察院對教部回應不同意，將依法辦理後續程序。

監察院日前針對台大校長遴選案糾正台大及教育部，不過有監委認為陽明大學校長遴選案一樣有未揭露、迴避問題，昨要求教育部長葉俊榮率相關主管人員到監察院接受質問。

歷經約2小時質問，葉俊榮會後面對媒體指出，針對陽明大學校長聘任，監察院先前已提出糾正，監委再針對糾正內容再進一步質問。他說，雖然這個案子是在他上任前發生，但他也要對本案後續做些了解。

葉俊榮表示，主要也針對陽明校長遴選過程中，所謂的「相當教授」的內涵跟定義做一些釐清，後續還有進一步對整個大學遴選制度全面性檢討，目前也在進行當中。

葉俊榮提到，未來針對幾個大學遴選產生的爭議，也會針對整體問題做負責任、完整的檢討。他強調，任何有關大學校長遴選，「要盡量做到周延」，不要引起太多社會紛擾。

對於葉俊榮答覆，有監委直言「非常不滿意」。監委指出，監察院提出的問題就是對於陽明案與台大案同樣有迴避問題，為何適用法令標準不一？但葉俊榮一直談理念政策，都未正面回應問題，「這不是解決問題的態度」。

(中國時報)