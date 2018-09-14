明年夏季電價 提早5月實施

2018年09月14日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

預估明年夏月電價調整用戶受影響表

經濟部電價費率審議會昨以物價、水災為由，拍板10月電價凍漲。不過出乎意外地，卻同步指示能源局研擬將明年夏月電價提前到5月實施。由於夏月電價比平時高出13%到27%，住戶用電500度當月支出會多出145元，平均每戶近40元，百萬戶小商店每月更要多付近千元電費。

此次凍漲，外界質疑是年底縣市長大選考量，電價費率審議會主席、經濟部次長曾文生否認，他表示這是法定委員會，審議過程中沒有任何一個委員提到選舉兩個字。他強調，主要考量調整電價將帶動民間價格波動，未來如國際燃料價格回檔，零售價卻不會回檔，加上考量近日各地水患災情，所以不予調整。

10月電價一如預期凍漲

台電昨依據國際能源價格上漲成本，原提報電價漲幅為8.21%，依據電價公式最高可漲3%。電價審議會共召開2個半小時，時間比往年來的快。14名出席委員中只有3位支持調漲，11位支持凍漲，遂予定案。

不過，審議會同時卻祭出應檢討每年6至9月的夏月電價實施日期，是否提早到5月實施。曾文生解釋，因為天氣炎熱關係，過去3年很多負載尖峰都在5月就發生，因此將請能源局針對夏月電價時間提出檢討評估，引導民眾節約能源。

曾文生說，能源局提出方案後，將交由明年3月召開的電價審議會決定，最快可於5月實施。他強調，將以台電總營收不變為原則檢討，讓平均電價不變。也就是延長一個月夏月期限後，也可能調降冬天用電費率、或是夏季電價費率再調低，這都還要審視資料後研究。

百萬戶小商家月增千元

事實上，夏月電價費率比非夏日高出13%至27%，最高段每度高達6.4元，即使經濟部同步降低冬季費率，但因5月天氣已熱，開冷氣後，民眾平均電費恐還是要增加。

以今年平均用電度數試算，1253萬戶住宅5月平均每戶多出近40元，用電500度者多145元，用越多荷包失血越多。百萬戶小商家平均要多繳近千元。另外，由於此次有8.21%電價未漲，現有790億元電價平穩基金明年可能要撥補480億元給台電，剩下金額恐怕只能再平抑電價1至2次，政府以後凍漲武器將不夠。

(中國時報)