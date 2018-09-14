蘋概股失色 台股Q4高檔震盪

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中國時報
／台北報導

全球關注蘋果新機上市，蘋概股卻欲振乏力，台股昨平盤震盪，終場小漲4.66點，收在1萬727.23點，成交量萎縮至1133.4億元；分析師指出，蘋果性能、規格都與先前法人預測雷同，蘋概股的驚喜應暫告一段落，接下來就回歸基本面，看蘋果新機銷售，是否能替蘋概股獲利、營運再添柴火了。

蘋果新機發表，執行長庫克帥氣登場，但蘋果股價卻未延續先前漲勢，收盤下跌2.78美元，跌幅1.24%，來到221.07美元；台灣蘋概股3大指標股中，包括股王大立光、全球晶圓龍頭台積電以及鴻海等，昨收盤價分別為4110元、255元以及76元，3王表現同時趨弱，跌幅分別為2.38%、2.11%以及1.3%，只有可成表現較佳。

即使蘋果股價不如預期，但新光金控董事長吳東進仍讚嘆新科技帶來的解決方案，他一早就觀看庫克介紹蘋果新機的重播內容，對Apple Watch Series4功能很驚豔，特別是心電圖功能，將提供人類生活上的許多解決方案，他看完心得是「蘋果可能會統一世界」，還要新光金的投資團隊加碼吃「美國蘋果」，來增加投資報酬率。

華南投顧董事長儲祥生分析，接下來的變數是陸美貿易戰，因為兩隻大象打架恐怕連蘋果穿戴式產品也跟著倒楣，萬一新機銷量不如預期，蘋果供應鏈獲利空間也會被壓縮，這也是蘋概股未出現新機驚喜表現的原因之一。

展望台股第4季，新光投信董事長劉坤錫表示，台灣經濟成長將維持穩健步伐，台股將維持高檔震盪格局，預估在1萬1000點到1萬600點區間震盪，但仍須留意美國總統川普貿易政策的不確定性，以及新興市場股、匯波動狀況。

(中國時報)

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