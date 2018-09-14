大樂透迎中秋 加碼百組百萬

台灣彩券公司中秋加碼，由總經理蔡國基（左二）宣布豐富的加碼內容。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

大樂透中秋加碼活動又來了!大樂透將於今晚(周五)開獎，頭獎不僅保證1億元，最受彩迷喜愛的百組百萬加碼活動仍會持續展開，由於上期(周二)已開出17組加碼獎號，台灣彩券表示，今晚還有83組的百萬獎項正等著幸運兒來拿，活動加開的9個獎號中，只要對中其中任6個，就有機會獨得100萬元獎金，成為百萬富翁。

剛開出大樂透百萬大獎的桃園千百萬彩券行老闆鄭振男透露，要增加9中6的中獎機率，最好方式就是「包牌」，以這次中獎的幸運兒為例，就是以電腦選出15個號碼後，利用店家「聰明組合包牌」軟體組合出20組號碼，幸運兒才花費1000元，就中了100萬元。

鄭振男透露，該名幸運兒是名男性過路客，原本只想花幾百元，以「電選」方式買大樂透，在鄭振男鼓勵包牌下，真的中了百萬大獎；鄭振男表示，其實幸運兒只多花一倍的錢，但命中機率真的差很多，

千百萬彩券行除了開過23億元威力彩頭獎外，鄭振男表示，自民國103年至今，大樂透加碼累計開出6次百萬元大獎；鄭振男分析，不是店裡風水特別好，而是推薦客人使用包牌方法，展現「花小錢、博大獎」的威力。

對預算有限的小資族來說，台灣彩券總經理蔡國基建議，不妨選出7個幸運號碼來排列組合，以350元包牌，中100萬元大獎的機率，將大幅提高至2萬3782分之1，而同張彩券還能對保證1億元的頭獎，成為億萬富翁的機會也從原本的1398萬分之1，提高至200萬分之1。

另外，雙贏彩頭獎也從1500萬元加碼到2000萬元，蔡國基表示，雙贏彩首次加入中秋加碼行列，且每注只要50元，彩迷不容錯過。

大樂透百組百萬加碼活動自9月11日(周二)開跑，當晚開出17組加碼獎號，其中，15組為一注獨得，每注獨得百萬獎金，另外2組為2注中獎，每注各得獎金50萬元；結算下來，大樂透尚有83組的百萬獎項持續開出。

(中國時報)

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