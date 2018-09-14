富邦金控 連2年入選道瓊永續世界指數

2018年09月14日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

富邦金控再次榮獲世界級肯定！2018道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices，DJSI)評選結果出爐，富邦金控連續2年入選最高等級「世界指數(DJSI World)」成分股，在「多元金融服務與資本市場」類別中名列全球第二，也是此類別中唯一獲選的台灣金控業者；此外，富邦金控也連續3年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，顯見富邦深耕、永續經營獲得肯定，與世界一流企業比肩。

富邦金控董事長蔡明興表示，道瓊永續指數是全球最具指標性的永續績效評估指數，入選DJSI就是與世界級優質企業並列，共同追求精益求精。

富邦金控連續入選「世界指數」及「道瓊永續新興市場指數」成分股，蔡明興表示，顯示富邦在公司治理、社會、環境面向的精進深獲國際肯定，更逐步與國際標竿企業並駕齊驅。

綜觀富邦金這次成果，在「多元金融服務與資本市場」產業類別中，於經濟、環境、社會3個面向的評分皆高於業界平均，今年富邦在DJSI的23個評選項目中，在資訊與網路安全管理、顧客關係管理、金融共融商品等7個項目排名高居同業之首；而在商業行為準則、風險與危機管理、氣候策略等排名，也名列產業前5%，充份展現富邦金持續不懈的精進與用心。

富邦金已導入「永續經營(ESG)願景工程」，以品牌精神「正向的力量」為核心，從領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷等5大面向，結合金融業核心職能，建構出責任投資原則與授信規範，持續規劃友善社會環境之創新商品。

富邦金於去年12月正式簽署加入赤道原則，除了與國際接軌外，也積極推動各項培力計畫，關懷社會弱勢族群；富邦金不僅追求股東最大報酬，也不忘持續展現正向的力量，鼓勵全體同仁與企業一齊努力、集體成長，朝企業永續經營的目標邁進。

(中國時報)