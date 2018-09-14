美航母泊台 北京恐趁機動武

美國在台協會主席莫健（左上圖，本報資料照片）表示，美國軍艦泊台，或讓北京趁機動武。右為尼米茲號航母（摘自美國海軍官網）。

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中國時報
／綜合報導

美國務院上周宣布召回駐中美洲3個近期與台斷交國家使節。美國在台協會（AIT）理事主席莫健昨在華府表示，美國是要藉此清楚對大陸表明，奪取台灣在拉美邦交國，並非「零後果」（consequence-free）的行動，美國會採取相對的回應。但他也表示，美國對台任何動作都必須權衡利弊得失，例如美國航母若停靠高雄，這種得不到好處、無意義的行動，反倒給北京趁機動武的正當性。

召回使節旨在警示北京

莫健12日出席智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度論壇，主題為「確保與加強美台關係」。據美國之音報導，莫健在演說中提到美國召回駐拉美3國使節，是要了解3國與台斷交的決定，重新審視與這些國家的關係，因為美國對它們具重大影響力。

莫健指出，召回使節意在告訴北京，挖走台灣的邦交國是美國嚴重關切的事，此舉破壞台海穩定，影響區域和平與發展，因此當美國採取此外交舉措，就是「巨大的一步」。

在被問到美國為何不乾脆召回駐北京大使時，莫健表示，美陸之間有許多有待討論的議題，台灣就是其中重要的議題之一，美方必須讓北京了解立場，他相信華府的回應已得到北京關注。

航母泊台是無意義行動

但莫健也強調，美國反對任何一方片面改變台海現狀，不是單指某一方，而是兩岸雙方都適用。美國對台任何動作都必須權衡利弊得失，如果付出的代價多過益處，就不是正確的事。他以美國航母停靠高雄為例說，這種得不到好處、無意義的行動，反倒給予北京趁機動武的正當性，第一個受害者就是台灣。

另據中央社報導，加拿大學者寇謐將透露，北京除了企圖挖走台灣的邦交國，這周可能對台灣的非邦交國施壓，目標是西方老牌民主國家，如英國、澳洲和加拿大，警告它們若持續與台灣接觸往來，或許會遭到處罰。若這些國家也向北京低頭，對台灣在國際社會生存的象徵意義將造成重大衝擊。

(中國時報)

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