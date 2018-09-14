陸學者指美不會與陸全面攤牌

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中國時報
呂佳蓉／台北─北京報導

針對美國在台協會主席莫健在華府智庫的談話，北京聯合大學台研院兩岸所所長朱松嶺表示，美國的兩岸政策一向是為了美國的利益出發，是一直利用台灣更好實現美國利益，相信台灣也有無奈之處。

對於莫健指稱，美國對台做任何事都要衡量利弊得失，並舉例美航母去高雄停靠為得不到好處的行動，反而可能讓陸方趁機觸發動武正當性，朱松嶺說，有關美航母停靠台灣港口，大陸已做過明確表態，陸方態度很清楚，這對美方也將是得不償失。

朱松嶺表示，美國應不會在當前情勢下，因台灣問題而與大陸全面戰略攤牌、全面對抗。陸美雙方還是理性的，這個問題還不至於產生那麼大的衝突。此外，相信台獨勢力的激進行為，也將損害美國利益，比如陳水扁時期台灣政府的法理公投被遏止、以台灣的名義加入聯合國，美方也不支持，在當前情況下，美方講這個話，應有其原因，目的也是在更好地維護美國利益。

朱松嶺表示，美國的兩岸政策是希望台灣「不統不獨」，兩岸都是中國人，但數十年來，美國的插手一直都存在。美方在兩岸間打台灣牌，以謀取美國利益。

有關莫健表示，美國召回3國使節的目的在告訴大陸，美國關切大陸奪取台灣邦交國的行動，朱松嶺說，拉美國家做出相關決定是主權獨立國家的行為，有權做出自己的決定。美國這種說法是霸權主義的表現。

(中國時報)

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