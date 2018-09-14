傳陸梵10月1日前簽署主教任命協議

2018年09月14日 04:10 中國時報 陳柏廷 、 陳建瑜 ／綜合報導 李文輝、／綜合報導

天主教香港教區周報《公教報》日前發表社論〈傳聞的中梵協議〉稱，傳大陸與梵蒂岡可能在10月1日大陸國慶之前，簽署主教任命協議。該社論重申，教廷過去明確表示，雖然陸梵對許多問題持不同的看法，但協議內容都是關乎雙方都能夠同意的範疇和議題。我外交部發言人李憲章昨強調，教務協議與邦交狀況無關。

李憲章強調，我方密切關注掌握，「中國與梵蒂岡最近也許會簽教務協議」，不過，教廷也一再向我方保證這僅針對教務協議。我方不會掉以輕心，教務協議畢竟是陸梵間重要協議，會密切注意發展、追蹤，並和教廷保持密切溝通。

大陸外交部昨表示，陸梵之間一直保持著有效接觸，中方對改善陸梵關係始終抱有誠意。願同梵方相向而行，推動雙方建設性對話和關係改善進程不斷取得新進展。

大陸國務院參事、中國人民大學教授時殷弘示警稱，倘若陸梵能夠簽署主教任命協議，意味兩國建交之間大石頭已搬開，等於走完建交前最後一哩路，預料最快年底前陸梵就能建交；這也形同北京今年將挖掉台灣4個邦交國，打壓力度不言可喻。

《公教報》認為，大陸教會最大的憂慮是，教廷或西方國家不了解大陸現況，擔心假若屈從大陸要求，教會就有可能受到傷害，因為大陸政府無論如何都不關心教會或其發展。

社論指出，陸梵協議一直以來都只是傳聞，但有另一傳言，是10月1日大陸國慶前有望達成協議，但附但書說，「消息來源沒有具體說明年分」。

《基督日報》報導，「中梵教務協議」是陸梵為解決政治與宗教矛盾，規範如何共同解決主教任命問題，協議內容指大陸提名數位主教人選由教宗圈定，與其說是「中國承認教宗是中國所有天主教徒的領袖」 ，不如說是「教宗承認中國政府教會的權威」。

(中國時報)