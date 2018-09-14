再給北京一次機會！貿易戰現轉機 美邀陸重談判

2018年09月14日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國準備對價值2000億美元大陸輸美產品加徵關稅之際，陸美貿易戰出現了轉機！白宮首席經濟顧問庫德洛12日表示，美國已經邀請大陸官員重啟貿易談判。大陸商務部和外交部證實，已收到美方邀請，進行新一輪經貿磋商，陸方對此持歡迎態度，雙方正就談判細節進行溝通，同時重申貿易衝突不符合各方利益。

財長穆努欽 邀劉鶴率團

《華爾街日報》12日引述消息人士的話說，美國向大陸提議舉行新一輪貿易談，在川普政府對更多大陸輸美商品加徵關稅前，再給北京一個機會，來解決美方關切的貿易問題。

知情人士指出，以財長穆努欽為首的美方高級官員最近發出邀請給陸方代表，包括大陸國務院副總理劉鶴，提議在未來幾周舉行再次舉行雙邊貿易談判。美方要求陸方派出部長級代表，談判地點可能在華府或北京。

庫德洛告訴福斯財經新聞網說：「我們接獲一些討論和資訊，中國政府高層希望尋求談判。率領美方代表與中國談判的財長穆努欽顯然已發出邀請。」

溝通上層樓 談比不談好

稍早庫德洛在白宮外告訴記者，與北京的溝通已「更上一層樓」，他認為這是「正面的事」。他說：「我想，我們大多認為談總比不談來得好，我認為中國政府願意談。」

上次陸美貿易談判是8月22日和23日。當時大陸商務部副部長王受文與美國副財長馬爾帕斯率領代表團在華府談判，並未達成任何協議。美陸今年稍早曾舉行3輪高階貿易談判皆無進展。

自7月以來，美陸雙方已針對500億美元的商品互徵關稅。美方正計畫對2000億美元大陸輸美產品加徵關稅，美國總統川普上周還揚言，準備對另外2670億美元大陸貨加稅。

陸表示歡迎 專家不樂觀

對於美方發出舉行新一輪貿易談判的邀請，大陸外交部發言人耿爽宣稱已收到邀請，並對此表示歡迎，兩國正在商討舉行會談的細節。大陸商務部發言人高峰則表示，中美經貿磋商團隊近來一直保持著各種形式的溝通，雙方就各自關注的問題進行了交流。中方認為，貿易衝突升級不符合任何一方的利益。

對於雙方談判是否能談出什麼結果，美國一些貿易問題專家不表樂觀。華府保守智庫傳統基金會國家安全與外交政策研究所的政策分析師華特斯認為，這是個好機會，顯然是必要的一步，「我希望雙方能談出結果。但我對會談結果持悲觀的態度。」

(中國時報)