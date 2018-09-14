匈牙利反移民 歐洲議會啟動制裁

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中國時報
／綜合報導

歐洲議會12日通過表決，認定歐盟成員國匈牙利削弱民主和法治，「危及歐盟核心價值觀」，並史無前例啟動《歐盟條約》第7條懲罰程序，準備對強硬反移民的匈牙利政府進行制裁。

匈方抨擊歐洲議會的決定是「贊成歐盟移民政策的政客」對該國的報復行動。

歐洲議會首次引用《歐盟條約》第7條，以448票贊成、197票反對及48票棄權，通過譴責匈牙利違反歐盟「民主、民權、反貪腐」核心價值。

倘若歐盟各成員國領袖皆同意，將可對匈牙利採取紀律行動，包括剝奪匈牙利在歐盟的投票權，或實施其他制裁。

剝奪投票權是最嚴重的制裁，但極難實施，因為需要歐盟全體成員通過，同樣反對歐盟移民政策的波蘭，料將不會贊成制裁匈牙利。

匈牙利指歐洲議會的行動純粹是報復該國反對歐盟移民政策。匈牙利外長西亞爾托說，「歐洲議會今天的決定，只是贊成移民政策的政客對匈牙利的報復」。他並指這項表決是欺詐行為，違反歐盟有關條約，匈牙利會採取法律途徑挑戰歐洲議會的決定。

匈牙利總理歐爾班排斥穆斯林移民，視自己為匈牙利和歐洲的捍衛者，堅決反對歐盟強逼各國依照配額制接受移民。

他去年10月提出「人口混雜，沒有統一身分的歐洲是一種威脅」。這類言論導致他被稱為「種族主義者」。

歐爾班11日親赴歐洲議會發表演說為匈牙利辯護，他批評歐洲議會譴責匈牙利是一種「勒索」行為，也是對匈牙利的侮辱。他表示，發起動議的歐洲議會荷蘭議員薩爾珍蒂尼濫用權力以及嚴重誤導。

荷蘭綠黨議員薩爾珍蒂尼的報告指出，歐爾班政府打擊移民、媒體和學術機構，違反歐盟核心價值。

在歐洲議會動議表決通過後，薩爾珍蒂尼感謝支持她的議員維護民主和法治。

歐爾班在4月匈牙利大選期間，將自己塑造為匈牙利基督教文化的救星，高舉反對穆斯林移民湧入歐洲的大旗。

歐爾班對歐盟移民議題的強硬立場獲選民支持，以壓倒性姿態第3次成功連任，拿下第4任總理，卻加深該國與歐盟的分歧。

(中國時報)

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