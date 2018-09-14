日拒俄提議 先締和約再談領土

2018年09月14日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京13日電 ／東京13日電

參加「東方-2018」戰略演習的俄羅斯、中國大陸和蒙古的部隊，13日在實兵實彈演練結束後，進行沙場檢閱，圖為俄、陸、蒙3國的裝甲車列隊通過檢閱台。（法新社）

俄羅斯總統普丁12日突然公開向日本首相安倍晉三提議，希望在不設任何前提條件下，於今年內締結《日俄和平條約》，先當朋友再解決所有問題。但遭到日本政府否決，官房長官菅義偉強調，「先解決北方四島領土問題再締約和平條約的政府基本方針不變」，安倍則不願對普丁的發言多加評論。

普丁在海參崴東方經濟論壇大會上，公開提議與日本在不設前提條件下，於今年內締結和平條，還強調自己並非開玩笑。他說，可在條約中記載領土問題等兩國間的懸案並繼續協商。

普丁提及《日蘇共同宣言》（1956年）宣言中，載明締結和平條約後將交出齒舞、色丹兩島。普丁可能欲藉此強調「和平條約締結後才開始領土談判」的正當性。俄方事先並未向日方提議，且普丁在領土問題方面不妥協的態度，使日方擔憂領土談判實際上會被擱置。

菅義偉12日晚表示，日方先解決北方四島領土問題再締約的方針沒有改變。首相安倍13日上午在俄與企業人士座談時強調：「兩國國民的理解有所進展、環境得到改善很重要」、「希望通過北方四島共同經濟活動等合作取得成果，建立互信後實現締結條約。」顯見安倍與普丁對締結和平條的認知分岐。日本政府相關人士指普丁的提議，「想擱置領土問題，是令人反感的變化球」。

(中國時報)