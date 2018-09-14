美企聯手遊說 反川普加徵關稅

2018年09月14日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

涵蓋製造業、農業、零售業、科技業等86個美國行業協會12日宣布成立「美國人支持自由貿易」（Americans for Free Trade）聯盟，並與「農民支持自由貿易」（Farmers for Free Trade）組織共同發起一項全國性遊說行動，反對川普政府對進口產品加徵關稅。

這項名為「關稅傷害美國核心地帶」（Tariffs Hurt the Heartland）的遊說行動將耗資數百萬美元，在11月美國期中選舉前鎖定關鍵國會選區，透過市政廳活動、基層宣傳、社交媒體、數位廣告等多種形式，向國會和政府發動宣傳攻勢。

組織方專門設立名為「關稅之傷」的網站（tariffshurt.com），透過互動地圖的形式，方便讀者搜尋美國各州因為加徵關稅而造成就業損失、投資推遲、物價上漲等不利後果的故事。

在發給美國國會眾議院議長萊恩和少數黨領袖裴洛西的聯名信中，86家行業協會表示，美國各地企業迫切關注關稅對經濟增長、就業等帶來的負面影響，呼籲國會議員支持上述遊說行動，並敦促國會發揮對貿易政策的監督作用，防止已加徵的關稅和提議加徵的更多關稅對美國工人、消費者和家庭造成進一步傷害。

參加的美國行業協會非常廣泛，涵蓋種植業、林業、漁業、能源、 零售、化工、機械製造、服裝鞋帽、交通運輸、網路與資訊科技、商貿服務等等。

組織者表示，反對加徵關稅的具體遊說活動將於下周在賓州、俄亥俄州等地陸續展開，同時未來兩個月將在美國中部核心地帶的關鍵社區舉辦更多活動。

(中國時報)