容克最後一次盟情咨文

2018年09月14日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

歐盟執委會主席容克12日在法國史特拉斯堡，最後一次向歐洲議會發表盟情咨文演講，闡述歐盟在經濟、難民等議題的立場。經濟方面，容克重申歐盟成員深化經濟整合，呼籲以歐元挑戰美元霸權地位。

容克的5年執委會主席任期將於明年結束。他在演說中指出，歐洲每年進口價值3000億歐元的能源，其中只有2％來自美國，但歐盟卻用美元支付80％的能源進口費用。此外，歐洲企業購買歐洲製造的飛機也用美元結算，他認為這些狀況非常荒謬。

容克說，歐元問世已有近20年歷史，目前是世界上使用量第2大的貨幣，「我們必須採取更多措施，讓我們的貨幣在國際上發揮最大作用。」近日隨美國退出伊朗核協議，美國與歐洲之間分歧加劇。美國對伊朗的制裁也嚴重威脅在伊朗的歐洲企業，尤其是那些採用美元結算或是向美國融資的歐洲企業。

容克說，今年底前歐盟執委會將就提升歐元國際地位拿出具體建議，必須強化「經濟和貨幣聯盟」，使歐洲和歐元更強大。一名歐盟高級官員表示，執委會的計畫包括鼓勵歐洲央行（ECB）推動使用單一貨幣。

容克還呼籲成員國結束分歧，因為這樣妨礙歐盟在國際舞台上發揮集體力量的能力。他說，「是時候結束歐洲意見分歧的可悲局面。我們這塊大陸理應處於更好的狀態。」

另外，難民問題困擾歐洲，導致疑歐右翼崛起，歐盟分裂危機加劇。容克認為要從根本解決問題，須增加在非洲投資。當地經濟改善，湧歐難民才會減少。

(中國時報)