連小英都出賣 駭客已成國安問題

2018年09月14日 04:10 中國時報 林郁平

台灣遭駭客攻擊次數高居全球之冠，從竊取個資再販售給詐騙集團、入侵銀行系統盜領，到癱瘓網站藉機恐嚇勒索，各種犯罪手法層出不窮。尤其電信詐騙犯罪始終難以根除，在有大量需求下，駭客不斷嘗試入侵政府部門竊取個資，甚至連總統蔡英文都曾遭到「出賣」，駭客問題已是國安議題。

刑事局10年前曾破獲無業陳姓男子入侵健保局、電信業者的資料庫，竊走5000多萬筆個資，當時清查陳嫌賣給詐騙集團的名單，赫見蔡英文等政商界人士都在其中，有些人連信用卡資料也外洩，幾乎全台無人倖免，個資「全都露」，至今仍是史上最大宗個資外洩案。

網路已深入生活各個階層，舉凡電子郵件、即時通訊等人際溝通方式，網拍、網購等電子商務，網路銀行及網路下單等金融服務，這些網路服務已成為現代生活的必需品，但在提供便利及快速同時，一不小心，駭客即可輕易入侵，詐團也靠這些詳細個資，將被害人唬得一楞一楞的。

正因個資保存關乎民眾權益，甚至可能結合其他犯罪，造成資通產業或國防安全重大損失，近年來，各政府機關莫不投入大量的人力及物力來防堵駭客攻擊，否則一旦被植入木馬程式、勒索病毒等，更可能造成政府機關大規模癱瘓，竄改重要資料，後果不堪設想。

然而，對民眾而言，一般民間機構若有個資外洩還有「行政法」可監督約束，但公務機關的個資外洩卻無法可管，以北市此次遭駭客入侵事件，要揪出源頭幾乎是不可能的任務，民眾日後因而被害恐求償無門，各級政府有保護人民財產安全的責任，可別一句擋不住高手就輕鬆帶過。

(中國時報)