故意違法 黃國昌、時力抗罰敗訴

2018年09月14日 04:10 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

本屆總統及立委大選期間，黃國昌以時代力量代表人身分在前年1月獲准舉辦選前造勢活動，但超過晚上10時仍進行公開競選活動，不理會選監人員口頭勸止和書面制止。中選會依違反公職人員選舉罷免法，對時力及黃國昌各罰100萬；時力和黃不服，提行政訴訟抗罰。台北高等行政法院認為處罰並無不當，13日判決時力、立委黃國昌敗訴。

2016年1月9日，第14任正副總統及第9屆立委選舉競選期間，黃國昌以時代力量政黨負責人身分，向北市警中正一分局申請獲准，在晚間6至10時於濟南路舉辦立委選前造勢活動。

當晚10點，活動仍然進行，經選監委員口頭制止卻不聽，依序開出競選活違法勸止書、制止書和經口頭勸止並經制止不聽通知書後，活動還是沒有停止。

中選會認為，黃國昌以時力負責人身分申請集會遊行，是政黨舉辦的競選活動，依選罷法第56條第1款；第110條第5、6項規定，在2016年9月20日對時力及其代表人黃國昌的兩次違規行為，每次各罰50萬元，合計共罰200萬元。

時力和黃國昌不服，提訴願被駁後打行政訴訟，行政法院審理後認為，時代力量是政黨，在競選期間的2016年1月9日晚間10點後，從事公開競選、助選活動，已妨礙居民生活及社會安寧。

法院表示，時代力量收受第1張涉嫌妨害選舉罷免通知書後，經制止不聽，仍持續進行活動，並收受第2張涉妨選罷書，兩次違反選罷法違章事實明確，且是故意違反，應按次連續處罰；黃國昌是時力代表人，依選罷法要一併處罰，昨判決黃和時力敗訴，全案可上訴。

(中國時報)