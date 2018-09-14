設局改運誆暴斃 勒索命理師500萬

2018年09月14日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

黃姓男子與陳姓命理師合開工作室，但之間有30萬元的投資糾紛，黃竟找來一對男女偽裝信徒，假意消災解厄，但在參加祈福法會途中，突然癲癇發作口吐白沫，黃聲稱女信徒死亡，開口要求賠償500萬，否則將爆料他是神棍。檢方查出女子與黃男熟識，拆穿詐死戲碼，13日依恐嚇罪起訴。

43歲黃男與52歲陳姓命理師在中山區合開命理工作室，黃認為命理師私吞公款，自己退居幕後，以「藏鏡人」身分指示化名「金長利」的陳男、「李燕萍」的魏女前往算命改運，兩人同意花70萬向黃男購買沉香，當作贈送神明的供品。

參加法會途中，魏女突然全身抽蓄，送醫救治，後來自行返家休養，但黃刻意告訴陳，魏女改運後就死亡，若不支付3000萬的賠償，將向媒體爆料，披露陳是神棍讓他混不下去，雙方討價還價，決定以350萬現金和150萬本票和解。

黃在交錢之前，向士檢提告，檢察官根據工作室的契約指印，追出黃男身分，並進而發現魏女曾因毒品案，與黃同列被告，才會同意去算命，加上醫院就診紀錄，找到開車載魏女到醫院的陳男，也曾多次前往命理工作室，才查出詐死恐嚇未遂之事。

起訴指出，黃與駕車載魏女前往醫院的陳男都知道魏活得好好的，卻恐嚇命理師，辯稱是債務糾紛，但兩人僅30萬的債務，卻獅子大開口索討500萬，恐嚇取財意圖明顯，因此將2人起訴，但因沒有證據顯示魏女知情，予以不起訴。

(中國時報)