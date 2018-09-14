爸跟阿姨交配 童言成鐵證

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中國時報
／台中報導

「爸爸跟阿姨在交配！」讀幼兒園的女童向媽媽爆料說「爸爸壓在阿姨身上動來動去，吵得無法睡覺。」她還說，生物課就有教「交配」的事，媽媽聽到女兒天真話語後，憤而對林姓丈夫和楊姓小三提告。台中地院13日依通姦罪判林及楊女各徒刑2月、3月，得易科罰金。

判決指出，林男2012年間起，與楊女在市場擺攤，約2、3年前起，常回家洗個澡，就說要跑計程車外出而沒回家住，甚至2、3天才回家1次，2017年4月間，林妻有事請丈夫帶小孩，就讀幼兒園的女兒被帶走3天。

沒想到，女兒回家後向她抱怨，晚上要睡覺時，看到爸爸壓在阿姨身上動來動去，吵得她無法睡覺，甚至說「爸爸跟阿姨在交配」讓林妻怒不可抑，控告2人通姦。

法院審理時，楊女辯稱與林妻有債務問題，並稱對方早已知情且縱容、宥恕。但林妻稱，只同意林男陪楊女工作，並非陪睡覺，絕對沒有同意可以睡在一起、發生性關係，她與林男育有孩子需照顧，林不應把小孩丟著不理不睬，至於她欠楊女的債務，與提告妨害家庭無關。

法官認為，從林妻回覆楊女的LINE對話紀錄內容指稱「感情方面，他說他沒辦法照顧你」、「所以也不用說了！就是把錢還給你」，且她得知2人姦情後就蒐證，並委任律師提告，並未有事後「宥恕」的意思及行為。

台中地院審酌2人未能自我約束、縱放情感，破壞家庭和諧及穩定，依通姦罪判刑，全案可上訴。

(中國時報)

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