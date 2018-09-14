私校退休金 盼與公校拉近

大學教授退職所得表（不含增額提撥）

友善列印
中國時報
／台北報導

私教工會年金改革小組副召集人黃同展在媒體投書，指私校教職員在現行退休制度下，不但無法安心退休，更害怕活太久成為「下流老人」。私校退撫儲金管理會13日發布新聞稿表示，私校老師退休金其實正逐年與公校拉齊，退休生活保障沒問題，但私校也認為，若政府能多給予私校補貼和加碼，可以讓面對少子化衝擊的私校更有餘力提升教學品質，不是壞事。

盼政府給予補貼和加碼

黃同展在投書中指出，從今年7月年金改革上路開始，公立學校25年年資的老師退休所得替代率上限60％，10年後將降至45％，如果是一名35歲助理教授今年就職，當工作25年、年滿60歲，以正教授最高薪俸退休，每月可領5.1萬月退金，另有公保養老給付167萬；但同樣條件的私校老師，則只能領到1.8萬公保年金以及410萬退撫儲金。

對此，私校退撫儲金管理會表示，以該公立學校老師為例，在60歲退休仍要等到65歲才能領月退，否則替代率由45％降至36％，每月領4.1萬；至於私校老師的例子，410萬退撫儲金除可一次領取，也可以選擇定期給予，其中包括終身照顧的產品，每月可增加1.8萬，加上公保年金1.8萬，共3.6萬，與公校退休的4.1萬相近。

私校退撫儲金管理會也表示，私校教職員退撫新制採公保年金、私校儲金、增額提撥等三層次設計，沒有財務缺口，可以確保教職員退休權益無虞，且為提高私校教師增額提撥的意願，增額提撥在法定額度內之金額，可以不計入提撥年度薪資所得課稅。

退撫管理會指兩者相近

台北市私立泰北高中校長陳建佑表示，過去舊制的私校退休教職員確實面臨與公校退休金差距大的狀況，但採用新制或舊制跨新制者，長期來看仍是與公校差距逐漸拉近。台北海洋科大校長唐彥博則表示，私校受到政府照顧部分的確比較弱勢。他建議，現在私校有退撫儲金由老師、學校、政府各負擔3分之1，若政府的比例能增加，或加碼補助私校退休教職員的月退金，「這比前瞻預算治水經費少，受益面卻更大」。

(中國時報)

世大運社會宅 一二房型搶手

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。