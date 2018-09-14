世大運社會宅 一二房型搶手

2018年09月14日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

林口世大運選手村社會宅13日公開電腦抽籤，民眾爭看自己有沒有幸運中籤。（吳岳修攝）

林口世大運選手村社會住宅13日公開抽籤，申請合格件數5255件，高於釋出的2500戶，總中籤率約48％，一、二房型搶翻天，中籤率只有18％及38％；三房與四房型相對乏人問津，中籤率幾乎百分之百。後續將於9月21日開放承租戶賞屋、10月4日進行選屋。

租金較雙北市區便宜

國家住宅及都市更新中心表示，本次林口社會宅提供歷來最多的2500戶招租，依房型分為一、二、三、四房，租金較雙北市區便宜至少2到3成，一房型18到19坪月租約4100元到7100元、二房型18到36坪月租約6100元到1萬3000元、三房型32到49坪月租約1萬400元到1萬8100元、四房型35到55坪月租1萬1700元到2萬元不等。

21日賞屋 10月4日選屋

住都中心指出，總申請件數5947件，審查合格5255件，其中2170人爭搶一房型396戶，中籤率18％；1898人申請二房型726戶，中籤率38％；三房型1057戶，僅861人申請，中籤率百分百，餘屋196戶；四房型321戶，申請人326人，中籤率98％。

住都中心強調，民眾抽中的籤號代表選屋順序，將採雙掛號郵寄通知申請人分次看屋，9月21日到10月10日開放實品屋看屋，10月4日到10月31日辦理選屋，10月12日起辦理公證簽約及點交，最快今年11月1日就可入住。

合格名冊及抽籤結果，將於9月14日公告在「國家住宅及都市更新中心」及「新北市青年社會住宅」等網站，民眾可至網站下載查詢。

(中國時報)