護學童安全 桃市府送小黃帽

桃園市政府發放400頂小黃帽給龜山區自強國小，未來可望全市小學生都有小黃帽戴。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市府交通局和交通部合作，希望藉由讓國小學生都戴上小黃帽上下學，增加駕駛辨識度，減少交通意外發生，交通局長劉慶豐表示，目前暫發400頂小黃帽給龜山區自強國小，未來希望和教育局聯手，讓全市國小生都有小黃帽可以戴。

起步3動作 宣導交通安全

桃園市府與交通部13日在自強國小舉辦「黃帽戴起來，SAFE跟著來」交通安全宣導，教導學童穿越馬路時建立正確觀念，包括等候3大步，和左看右看再左看、舉起我的手、專心向前走的起步3動作習慣。

劉慶豐表示，讓國小學生配戴小黃帽，能提高駕駛辨識度和注意力，確保步行安全，各級學校也從宣導、課程實施和實際執行等3方面著手，培養學童自我保護觀念，降低交通安全風險，目前已發放400頂小黃帽給自強國小，未來將和教育局討論合作，希望全市國小生都能有小黃帽。

未來盼全市小學生都戴

市長鄭文燦則說，交通局針對龜山區學校周邊推行人本交通及微整形計畫，清除人行道上障礙物，利用標線調整、設置交通桿、高密度的閃黃燈、減速坡道和家長接送區等方式，規畫更完善的人行道，交通局每年也會針對市立高中及各國中小辦理交通安全教育執行成效，並辦理交通安全教育績優學校評選，讓學生上下學更安全。

(中國時報)

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