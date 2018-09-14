中火增燃氣機組 居民罵可惡

2018年09月14日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台電台中火力發電廠預計增建2座燃氣機組，13日召開環境影響說明會，但地方反彈聲浪大、現場炮聲隆隆！居民不滿台電又要增設機組、可能帶來汙染，更憂心未來設置儲氣槽將引發安全疑慮、相關設施也會妨害漁業捕撈作業，痛批台電根本是「畫地為王」。環保署則表示，相關意見都將列入環評審查中。

儲氣槽危險 龍井人怕

「真的太可惡了！」麗水里長歐玉美氣憤指出，台電要將極汙染、極危險的建設都設在龍井區，難道把居民當二等公民？一想到未來每天都要面對不知何時會爆炸的不定時炸彈儲氣槽，就感覺很驚惶，完全無法接受。

三德里長陳春木當場詢問鄉親「要不要讓台電增建燃氣機組」，獲得居民大聲反對。他表示，台電增建2座燃氣機組、預計可增加260萬千瓦電力，這些電到底要供給誰？台灣有核四為何不運轉？要求「哪邊缺電，機組就應設在哪裡」。

未等量淘汰 挨批背信

立委顏寬恒指出，台電為增設機組，今年5月間曾承諾若新機組開始商轉、將「等量淘汰」舊有的燃煤機組，但說明會中只說要「將1、2號燃煤機組轉為備載」，兩者發電量差了超過1倍，根本與承諾不吻合，且台電還要一併增設儲氣槽、卸收碼頭，可能嚴重危害漁民捕撈權、擠壓捕撈工作。

環署全記錄 納入審查

台電表示，增建的機組絕對使用最高規格設備，也會加高煙囪設施並進行水汙染防治，將以短、中、長期進行整套空汙改善配套措施，將風險降到最低。環保署則強調，居民意見包括漁業捕撈環境、安全疑慮等都將列入未來環評審查重點，會要求台電一一說明。

(中國時報)