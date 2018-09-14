家屬探監 謝志宏喊好想回家

「希望可以回家過年！」謝志宏（左）得知檢方提出再審聲請書，要求以適當方式裁定停止羈押，他感謝外界一路幫忙，向家人吐露出最大心願。（台南看守所提供）

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中國時報
／台南報導

2000年涉入歸仁雙屍命案的謝志宏，遭判處死刑定讞，如今出現重大轉折，檢方前天提出再審聲請書，要求以適當方式裁定停止羈押，13日適逢台南看守所秋節懇親，謝志宏母親、胞兄當面告知他這個消息，謝志宏感謝有機會平反，也當場吐露「好想回家過年」的心聲。

死刑定讞 絕望中露曙光

「18年來，只要有機會懇親，我們都會來探望他，但家人在監所陪伴跟回家團圓，畢竟是不一樣的感覺。」謝志宏家屬3人昨天上午不到9點就抵達台南看守所，待到11點才步出監所大門，謝母準備火鍋料給兒子，她說，「來就是讓他看我們都好好的。」謝兄則提到志宏神情開心，主動提到「希望可以回家過年！」

謝志宏遭判處死刑後，多次喊冤但上訴未果，一度萬念俱灰，面對沒有明天的人生非常抗拒，直到5年前開始創作，同時也是目前南所死刑定讞者當中，唯一拜師學藝者，希望利用有限生命創作，讓生命發揮剩餘價值。如今，隨著案情有機會翻轉，兄長昨天轉述他的心聲，「期待法院讓他有一個接受公正審判、洗刷冤情的機會。」

力爭平反 並且拜師學藝

謝兄說，志宏個性善良，家人都相信他的清白，很高興能有這次的機會，期待法院站在公正立場，給志宏一個平反的機會。

所方透露，謝志宏前晚已經知道檢方提出再審，心情平穩，也向監所主管表示很感謝外界一路幫忙，今年7月間，監委王美玉為此要求檢察總長研提非常上訴與再審，謝當時知道消息後，心情一度相當激動。

歸仁雙屍案另嫌郭俊偉也與謝志宏同樣羈押在台南看守所，所方指出，考量謝志宏家屬對郭一直不諒解，刻意將兩人懇親活動區隔開，避免家屬碰到對方，不過，兩人平常活動都有互動。

(中國時報)

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