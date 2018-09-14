志工接手 琪拉烘焙坊讓愛飄香

琪拉烘焙坊是屏南區唯一獲認證的庇護工場，成立5年來雖還處於虧損狀態，但因愛心不斷，7名身心障礙朋友越做越開心。（謝佳潾攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

「不為獲利，看到他們的笑容就好。」恆春鎮的琪拉烘焙坊，是縣府在屏南區唯一認證的庇護工場，1年前曾因經營不善一度傳出歇業，幸在志工蘇喬炳的支持下繼續營業，而今雖還處於虧損狀態，但他與7名身心障礙朋友卻越做越開心，只因他們相信愛心永不斷。

志工入股 愈做愈大

2013年，琪拉烘焙坊在縣府的輔導及認證下，成為屏南首間庇護工場，提供6名身心障礙朋友工作機會，不料，創辦人經營4年後因不堪年年虧損，雖心有不捨但仍萌生歇業念頭，幸在與志工們討論時，蘇喬炳提出入股建議，盼透過分擔概念讓工場繼續下去。

因此，琪拉烘焙坊不僅沒倒，還換了個大地方，且成員還增加到7人，蘇喬炳為此欣慰不已。他說，至今雖然還是虧損連連，但每每看到他們認真揉麵團、秤重量的樣子，真的會相信世界真美好，他們不像常人會透過言語表達快樂，不過一舉一動都道盡他們有多知足常樂。

庇護身障 皆大歡喜

蘇喬炳比喻，早上8點開店從沒人遲到，別說有的住在滿州山區，還有人是從東港來的，這一年來，只要是上班日，郁琦就是早上5點多起床，接著搭車南下恆春，晚上下班後再搭車回家，她從不喊累，總是笑咪咪地跟大家同進退，看到她如此有心，還有誰會擔心。

「我想走出去！」郁琦說，她不能一輩子待在家靠父母養，工作能讓她交朋友、做好吃的給大家吃，真的很開心。

(中國時報)

家屬探監 謝志宏喊好想回家 蔡衍明愛心基金會 送愛宜蘭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。