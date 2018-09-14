蔡衍明愛心基金會 送愛宜蘭

2018年09月14日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

蔡衍明愛心基金會與蘭陽技術學院合作，在中秋節前舉辦「公益青年送愛下鄉趣」，13日前往宜蘭縣冬山鄉慰問長者，「愛志旺」公司提供行動不便的長者到宅沐浴服務，蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠表示，盼能藉此鼓勵年輕朋友走出校園，關懷所生長的土地與弱勢族群。

昨蔡衍明愛心基金會與蘭陽技術學院師生，前往宜蘭縣冬山鄉慰問3家弱勢戶，其中78歲的游老先生行動不便，連下床都需要人協助，為此愛志旺公司特別針對游家提供到宅沐浴服務。

愛志旺公司總經理吳秀珍說，5月中旬愛志旺開始在新北市提供長照居家服務，7月拓展到台北市，居家照顧服務中有一項是到宅沐浴服務，車子裡有供應熱水的煤油燃燒器，還帶著浴缸，讓3人1組的專業服務人員前往家戶服務。

蔡衍明愛心基金會由執行長胡雪珠代表致贈游老先生慰問金，以及旺旺仙貝，隨後再拜訪冬山鄉順安村的謝姓、黃姓住戶，此次中秋節慰問宜蘭地區有108戶，每戶致贈5000元慰問金。

胡雪珠表示，愛志旺一起來參加送愛下鄉的活動，提供安全又專業的到宅沐浴服務，盼有更多人得以接受這項服務；蘭陽技術學院從2015年加入蔡衍明愛心基金會長照服務行列，一年三節都帶著年輕朋友下鄉，希望能有更多人走出校園關懷社會。

蘭陽技術學院校長林淑莉表示，學校有很多系可以與在地結合、回饋地方，此次的到宅沐浴服務，對在地有更多的照顧，學校的健康休閒系可培育長照的人員，讓這項服務能在地生根。

(中國時報)