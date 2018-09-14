蘆洲防災都更 可望明年重建

2018年09月14日 04:10 中國時報 譚宇哲 、高彥哲／新北報導 、高彥哲／新北報導

蘆洲區水湳街某5樓公寓今年3月被鑑定為海砂屋，住戶主動爭取市府防災都更行動方案，僅3個月便凝聚共識，本月12日認定適用重建獎勵，預計重建為地上12層地下2層的住宅大樓，成為新北市防災自治條例首案，可望明年動工，最快2021年完工。

水湳街海砂屋屋齡30年，基地面積332.27平方公尺，近年屢傳水泥剝落、牆面龜裂，住戶去年6月向新北市府申請房屋健檢，今年3月鑑定為氯離子過高建物（即海砂屋），讓住戶人心惶惶，經3個月意見整合，10戶住戶今年6月與都更處共同簽署合作意向書，著手規畫防災都更建築設計、施工及資金媒合。

重建案規畫將原占地182.9平方公尺的5層樓公寓拆除，重建占地142.3平方公尺地上12層地下2層的住宅大樓，更新後為23戶，其中10戶由原住戶入住，其餘13戶則由興建公司出售後，成為興建成本來源。

都更處表示，住戶8月27日向市府工務局提出拆除執照及建築執造申請，本月12日完成重建獎勵適用認定，容積獎勵為法定容積的1.5倍，或是原容積的1.2倍，成為新北市防災自治條例辦理重建的首案，可望明年拆除重建，最快2021年完工。

此外，拆建期間都更處也會提供原住戶為期一年、每戶每月4500元租金補助，減輕住戶在房屋更建期的負擔。

都更處長張溫德表示，防災型都更自2016年高雄美濃大地震後備受重視，新北市透過一條龍式服務媒合，結合建築師、銀行、建經公司等專業團隊資源，並指派推動師進入社區輔導促成社區與協力廠商合作，減少市民在推動都更過程中的不確定感與疑慮。

(中國時報)