看南埕小書房 遇見老街區靈魂

2018年09月14日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

留住老街區靈魂！台南社大、公民智庫及信義街慕紅豆、屎溝墘客廳、台南塾、厝來共，以舊地名「看南埕」為名，13日成立「看南埕小書房」，希望未來歷史城區保存除了保存空間，更能留住歷史街道內涵，讓台南歷史在更新同時也能被妥適保留，樣貌不會走調。

看南埕書房的合作創辦人、慕紅豆業者唐大可表示，慕紅豆位置在信義街這個區域，古早被稱為「看南埕」，也是老街區中左鄰右舍黃昏時最常聚會話家常的公共地方，當初，這塊小街埕就是吸引他來這裡生活的主因。

看南埕小書房首檔活動推出「我看你看的書─風格台南人ㄟ冊櫥」小書展，邀請蔡宗昇、謝銘祐、唐大可、葉東泰、晁瑞光及曾在信義街駐點的能盛興工廠等，展列他們想分享給大家的好書，藉此讓讀者認識這些風格台南人的人生內涵，以及他們眼中台南的樣子。

金曲台語歌王謝銘祐推薦書單是《台灣歌謠臉譜》，用歌謠認識台灣；奉茶、十八卯老闆葉東泰介紹《全臺詩》，藉由短短一首詩，帶領大家認識古典台灣內涵；屎溝墘客廳負責人蔡宗昇則想分享日本人眼中的台南樣貌，推薦書單有大洞敦史的《跟著藝術家遊步台南》、一青妙的《我的台南》等。

台南公民智庫執行長黃建龍表示，與台南社大合作成立公民智庫，目標是希望推動台南歷史城區保存相關法規的制訂，保存舊城區街道與空間尺度。看南埕小書房是街區駐點基地，藉由蹲點，蒐集居民在歷史街區日常生活感受，讓歷史城區保存，不僅止於保存空間，更能把舊城區歷史街道生活特色、內涵保留下來。

(中國時報)