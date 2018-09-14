教練助清寒 成就射箭金牌軍

2018年09月14日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

「幫一個算一個！」中山工商射箭隊今年剛成軍，就在高市體育會射箭委員會主委盃錦標賽拿下8個冠軍，教練蔡志宏從永芳國小、鳳西國中一路帶選手升學，還自掏腰包買動輒數萬元的裝備送給家境清寒選手，讓他們無後顧之憂。

中山工商校長林昭億表示，射箭是台灣強項，今年在亞運甚至贏過強敵韓國，中山工商今年剛成立的射箭隊表現也很亮眼，2男2女選手在高市射箭委員會主委盃錦標賽拿下單人、團體共8個冠軍，校方未來會加強培訓，希望他們在亞奧運爭光。

高三選手陳昭升在永芳國小時加入射箭隊，當年因為喜歡箭飛出的「咻咻」聲，從此10年苦練，因為出身單親家庭，經濟不好，他一度想退出甚至放棄升學，此時教練蔡志宏挺身而出，苦勸他繼續練習，靠射箭改變人生。

專業反曲弓動輒10萬元、1打箭要價2萬，非一般人能負擔，即使中山工商協助建置訓練場、買弓箭、比賽差旅費，耗材汰換仍得由選手自籌，蔡志宏慷慨捐薪水買器材，不願見到優秀學生因財力有限而中斷練習。

選手陳昭升在主委盃高男組個人排名賽、個人對抗賽雙冠軍，殷蘋也在高女組個人排名賽、個人對抗賽封后，新人組張簡凱安奪個人排名賽冠軍、女子高中新人組郭宜柔則在對抗賽奪冠；此外，混雙排名賽、團體新人組亦由中山工商拿下冠軍。

(中國時報)