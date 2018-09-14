教練助清寒 成就射箭金牌軍

今年剛成軍的中山工商射箭隊在高雄市體育會射箭委員會主委盃錦標賽拿下8個冠軍。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

「幫一個算一個！」中山工商射箭隊今年剛成軍，就在高市體育會射箭委員會主委盃錦標賽拿下8個冠軍，教練蔡志宏從永芳國小、鳳西國中一路帶選手升學，還自掏腰包買動輒數萬元的裝備送給家境清寒選手，讓他們無後顧之憂。

中山工商校長林昭億表示，射箭是台灣強項，今年在亞運甚至贏過強敵韓國，中山工商今年剛成立的射箭隊表現也很亮眼，2男2女選手在高市射箭委員會主委盃錦標賽拿下單人、團體共8個冠軍，校方未來會加強培訓，希望他們在亞奧運爭光。

高三選手陳昭升在永芳國小時加入射箭隊，當年因為喜歡箭飛出的「咻咻」聲，從此10年苦練，因為出身單親家庭，經濟不好，他一度想退出甚至放棄升學，此時教練蔡志宏挺身而出，苦勸他繼續練習，靠射箭改變人生。

專業反曲弓動輒10萬元、1打箭要價2萬，非一般人能負擔，即使中山工商協助建置訓練場、買弓箭、比賽差旅費，耗材汰換仍得由選手自籌，蔡志宏慷慨捐薪水買器材，不願見到優秀學生因財力有限而中斷練習。

選手陳昭升在主委盃高男組個人排名賽、個人對抗賽雙冠軍，殷蘋也在高女組個人排名賽、個人對抗賽封后，新人組張簡凱安奪個人排名賽冠軍、女子高中新人組郭宜柔則在對抗賽奪冠；此外，混雙排名賽、團體新人組亦由中山工商拿下冠軍。

(中國時報)

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