龍安國小停借《穿裙子的男孩》

2018年09月14日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市龍安國小有家長向媒體「爆料」稱，該校圖書館選書《穿裙子的男孩》有「鼓勵變裝」的意味，校方決定暫時停止借閱，出版社13日發布聲明捍衛書籍，直指一本好書從國小圖書館被下架令人惋惜；不過，校方昨仍表示，要經過校內委員會討論後，才會決定是否恢復借閱。

校方雖表示高年級孩子與其他家長並未反映書籍不妥，且該書其實內容正向，但因有家長反映，仍暫時將書籍停止借閱。該童書的出版社發布聲明表示，該書由英國兒童文學家大衛威廉斯所寫，希望讓孩子知道每個人都是獨一無二的個體，強調彼此尊重、接受別人與自己的不同，看完這本書，就能領會作者盼跳脫刻板印象帶來的誤解、學習尊重他人。對書被下架讓人感到心疼，令人惋惜！

龍安國小校長李淑芳昨接受記者訪問時仍強調，老師初步閱讀這本書，覺得「內容不錯」，13日晚間將開委員會討論，但李坦言，會議結論做出「不恢復借閱」的決定，「不是不可能」。

對此，北市教育局主任祕書陳素慧定調，對於學校是否應停止借閱該書、停止幾天「是有疑問的啦」，「如果書籍正向，應該看老師如何引導（閱讀），我們不希望停止借閱太久。」

除教育局態度傾向龍安國小應將《穿裙子的男孩》恢復借閱，台北市和平實小校長黃志順也力挺「應跳脫刻板成見」的態度，昨天直接在校內著裙裝。

(中國時報)