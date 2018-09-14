全民運動會 高巿代表隊授旗

2018年09月14日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

107年全民運動會將於9月29日至10月4日在苗栗舉行，高雄市派出637名選手、191名職員，總計828人，規模僅次於台北巿，13日在市府四維行政中心前廣場舉行授旗儀式，由副巿長史哲授旗，希望旗開得勝、再創佳績。

授旗典禮由教育局長王進焱及高雄巿體育會總幹事郭俊佑致贈代表隊慰勞品，由滑輪潘冰選手趙祖政、教練翁進忠代表接受。隨後副巿長史哲將巿旗授予總領隊運動發展局代理局長周明鎮，周明鎮再將巿旗交給周怡汝、謝宗庭2名健力選手。

周怡汝本屆全民運將挑戰女子52公斤級7連霸，謝宗庭則將邁向男子66公斤10連霸，2人11月還將到瑞典參加世界盃。接旗後2人揮舞高雄巿旗、展現氣勢，所有人合照時喊出「高飛榮耀、雄戰八方」，將現場氣氛帶到最高點。

運發局指出，高雄巿代表隊近幾屆參加全民運皆有前3名佳績，從健力、滑輪溜冰、水上救生、蹼泳到柔術等，都是金庫之一。此外，沙灘手球、飛盤慢速壘球、太極拳等項目，也都有機會奪牌，總成績可望坐3望2朝1。

巿政府為鼓勵選手表現，全民運第一類如拿到金牌，選手可獲15萬元、銀牌6萬元，銅牌也有4萬元。史哲表示，運發局明年預算增加近7億元，每月也將有3753萬元，用在補助選手，以及改善運動場地和設施。

(中國時報)