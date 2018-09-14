薪傳師入校園 傳承客家文化

2018年09月14日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣內客語族群約4萬人，為全台第四高，花蓮縣又以花蓮市、吉安鄉及鳳林鎮居多，為實踐客語生活化的政策，客家委員會自2003年推動客語生活學校，花蓮至今共有18間學校申請核准，透過客語薪傳師進入校園，讓下一代客家孩子在校也能學母語，開口說客語，傳承客家文化。

有鑑於客語流失快速，中央鼓勵地方政府推動客語整體發展，落實《客家基本法》，客語為國家語言之一，在107年度特別加強鼓勵參加客語認證，全面提升全民的客語能力，花蓮縣政府因應措施廣開認證加強班。

花蓮縣政府客家事務處每年舉辦客語打嘴鼓比賽及客語朗讀比賽，透過競賽方式，刺激學生精進客語技巧，參賽人數年年增加，此外還有輕鬆愉快的「客家細人仔●夏令營」。

客語打嘴鼓是早期為農民閒暇時候，聚集在一起的娛樂活動，一來一往運用押韻的對話，搭配生動的語言風趣、幽默作為對話基礎，構成多種逗樂的笑料，形式類似中文的「相聲」，通稱為「口說藝術」。

參賽選手自行創作內容，以笑料、講古為編目，一來一往呈現原汁的客家打嘴鼓，客家事務處指出，客家打嘴鼓比賽不僅是客家語言深度、奧妙的展現，更是傳承常民文化、客家老祖先智慧的方式。

客語朗讀比賽，同樣受到客家子弟熱愛，因事前可預先演練朗讀題目，參賽門檻相對較低，組別從幼兒園、國中小、高中、社會組，甚至新住民也有獨立組別，參賽選手透過婉轉悠揚的客家母語，配合肢體擺動，展現客家語言的美感與底蘊，今年賽事縣內各級學校20多位客語薪傳師帶隊參加，總計439人次參與。

除了客語較勁比賽，客家事務處也為國小一至五年級學生舉辦為期5天的「客家細人仔●夏令營」，全天課程包括民俗信仰、客家歌謠、童玩製作、日常對話教學及參訪行程，讓小小客家人從體驗多元客語文化，成為真正的客家子弟。

(中國時報)