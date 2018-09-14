把教室搬到非洲 丘麗英獲師鐸獎

南榮國中教師丘麗英（右）將教師搬到非洲，把跨國關懷在課堂上分享，為贏得一座師鐸獎殊榮。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

南榮國中英文老師丘麗英執教22年，4年前響應募鞋救命計畫，親將募得的萬雙鞋子送往非洲肯亞，她看見當地學童物資匱乏、生活窮困，卻沒有一點放棄生命的想法，之後又往返非洲2趟，並帶著其他師生投入人道關懷，這股熱心教學態度也為她贏得今年師鐸獎殊榮。

丘麗英說，因參與舊鞋救命傳愛活動，短短一周就募得14萬5000多雙鞋，她當時很納悶，一雙鞋的用途到底有多大，於是帶著另外募集的文具、醫療用品及二手衣，還有滿滿疑問，親自將物資送到非洲這陌生國度。

來到部落，眼前景象讓她震撼，不少年僅4、5歲的學齡前兒童，每日為了下一餐而煩惱，全身布滿沙蚤、嚴重者甚至需要截肢，還有感染瘧疾，跟著生命拔河的孩子，忍受饑餓痛苦、過著沒水沒電的校園生活，但他們一點都沒有想要放棄生命。

返台後她將這趟旅程所見所聞跟學生分享，幾年後，更協助募集衛生棉，並帶著學生再度來到非洲，讓在衣食無虞的台灣孩子親身感受；丘麗英說，4年3趟的非洲行，讓她被掏空後又重新填滿，且她深信教育可以協助這些人獲得改變。

屏東縣長潘孟安在頒獎時表示，教育是國家的希望工程，老師的教導是每個人知識、常識來源，衷心感激所有辛勤付出及獲獎教師們，為在地教育犧牲奉獻，期許大家秉持熱心教學初衷，一起為教育打拼，讓所有學生受益。

(中國時報)

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