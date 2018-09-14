SOP訂了不落實 議員打臉柯

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲標榜公開透明，市府2016年訂定「台北市政府公共工程落實公民參與制度作業程序」，明定超過2億重大工程需依程序辦理。但議員李慶鋒質疑市府訂一堆SOP卻沒執行，像預算140億的第一果菜市場改建案就沒落實公民參與；未料，柯竟辯稱該案耗時10幾年，根本亂掉了，「不適用這個流程」。

李慶鋒13日在議會總質詢指出，市府設有公共工程落實公民參與制度作業程序，自訂6項流程，包括專案形成、規劃設計和準備等階段，都應納入公民參與，且單一標案超過2億元就需依循該作業程序。

他保守估計，市府各局處起碼有40個案子都適用，但實際上根本沒照程序執行，連研考會都沒研考，果菜市場改建案就是最佳例子，相關資料也是事後才上網，他當場詢問，該案依照作業流程現在走到哪個階段？

柯文哲聽聞直說，超過2億以上案子太多，尤其果菜市場改建案耗時10年，整個都亂掉了，根本不知道在哪個階段，不適用這個流程圖，應當「個案」處理。

不過，李慶鋒質疑，柯市府創造一堆平台和SOP，設置後又不重視、不落實，不僅半途而廢，還另外冒出新機制，只會拿空的作業程序搪塞外界，現在不是一句亂掉了就不必適用，應釐清市場改建案走到哪個階段，補足公民參與機制才對。

他還提到，市府聲稱有把預算上網供市民監督，但上傳的是決算，非原始預算書，民眾如何監督？柯坦言，最重要的是審議過程，否則公開透明沒什麼用，如果資訊不夠，只是開放給民眾看，他們也看不懂。

(中國時報)

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