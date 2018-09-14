百貨迎周年慶 改裝掀潮男風

新光三越台中店5樓重新改裝開幕，特別邀請冒險王阿布帶著大家一起逛全新打造的時尚旅人專區。（馮惠宜攝）

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中國時報
／台中報導

不只拚「食力」，全台百貨店王新光三越台中店趕在周年慶開打前進行改裝，除引進新加坡國寶級餐廳「JUMBO珍寶海鮮」等美食名店，男裝樓層大舉改裝，捨厚重紳士風改走輕旅、機能風，匯集超過24家獨家品牌，打造品味潮男時尚天地，13日改裝開幕更請來冒險王阿布分享他的探險潮流時尚攻略。

景氣冷，百貨男裝被視為賠錢貨，新光三越台中店獨具惠眼，從當代男性愛玩、愛旅行、冒險的利基下，進行男裝樓層改裝，組合瑞士名品牌VICTORINOX、運動健身領導品牌GARMIN及Samsonite配備大店，首創全台時尚輕旅專區。

另導入皇室御用品牌Barbour、ARMANI頂級運動支線EA7等3大輕機能時尚服飾，及英國叛逆潮牌鼻祖BOY LONDON等3家全台獨家新櫃。

此波改裝除男裝樓層大變身，全館共引進60個新品牌，包括頂級女裝服飾Maje、法國頂級香氛diptyque，及日本珠寶品牌festaria、美國梳具第一大品牌Olivia Garden等。

7樓「JUMBO珍寶海鮮」將在9月27日正式開幕，B1F也將引進每年銷售100萬顆的「好丘」貝果，另有亞洲知名美食「瑞記海南雞飯」、會呼吸的爆餡蛋捲「青鳥旅行」等美食名店。

(中國時報)

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