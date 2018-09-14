名字諧音當口號 參選人妙招

王孝維把年底競選口號訂為「市政不能莊肖維，議會需要王孝維」。（翻攝自王孝維臉書）

友善列印
中國時報
／台北報導
李柏毅用父親李新和他的名字設計成「新火相傳、毅心為您」選戰口號。（張立勳翻攝）

年底選舉，台北市有125人登記參選議員，參選人大玩「名字哏」當作競選口號，加深選民印象。參選人吳沛憶取諧音打出「我陪你」、現任議員簡舒培沿用「真速配」，或新人李柏毅加入名字的「毅心為您」，但堪稱經典就屬曾被議長誤稱「裝肖維」的議員王孝維，順勢推出「市政不能莊肖維，議會需要王孝維」，獲選民熱烈迴響。

競選大玩「名字哏」

參選新人耿葳指出，將結合年輕人流行用語印製「挺葳的」後援會T恤，另還有「葳力加倍」、「葳民服務」口號，李柏毅以父親李新和他的名字，設計出「新火相傳、毅心為您」，還有游淑慧的「港湖加游」、林婕麗「團婕力量大」和鍾佩玲「鍾愛台北」。

喊出「戴動台北」的議員戴錫欽說，繼先前「幸福台北，由我戴」轉變為更精簡有力的「戴動台北」，展現帶領台北向前的決心，他強調，「動」更連結政見中的動物保護、動漫及電競產業等訴求。

此外，以名字發音發揮創意，除了吳沛憶「我陪你」、簡舒培「台北真速配」，議員劉耀仁更用同音字發想出「留下你要的人」，強打他就是選民要選的人。

「裝肖維」最具創意

口號最具創意的就是王孝維，2年前他在議場質詢，議長吳碧珠口誤把他名字喊成「莊肖維」，頓時全場爆笑，但王孝維不僅沒生氣，還神來一筆回應「市政不能莊肖維，議會需要王孝維」，幽默化解尷尬。

(中國時報)

美濃文創店 果然紅開幕 癌末堅守教職 林老師謝謝妳

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。