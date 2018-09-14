名字諧音當口號 參選人妙招

2018年09月14日 04:10 中國時報 張立勳 、 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

李柏毅用父親李新和他的名字設計成「新火相傳、毅心為您」選戰口號。（張立勳翻攝）

年底選舉，台北市有125人登記參選議員，參選人大玩「名字哏」當作競選口號，加深選民印象。參選人吳沛憶取諧音打出「我陪你」、現任議員簡舒培沿用「真速配」，或新人李柏毅加入名字的「毅心為您」，但堪稱經典就屬曾被議長誤稱「裝肖維」的議員王孝維，順勢推出「市政不能莊肖維，議會需要王孝維」，獲選民熱烈迴響。

競選大玩「名字哏」

參選新人耿葳指出，將結合年輕人流行用語印製「挺葳的」後援會T恤，另還有「葳力加倍」、「葳民服務」口號，李柏毅以父親李新和他的名字，設計出「新火相傳、毅心為您」，還有游淑慧的「港湖加游」、林婕麗「團婕力量大」和鍾佩玲「鍾愛台北」。

喊出「戴動台北」的議員戴錫欽說，繼先前「幸福台北，由我戴」轉變為更精簡有力的「戴動台北」，展現帶領台北向前的決心，他強調，「動」更連結政見中的動物保護、動漫及電競產業等訴求。

此外，以名字發音發揮創意，除了吳沛憶「我陪你」、簡舒培「台北真速配」，議員劉耀仁更用同音字發想出「留下你要的人」，強打他就是選民要選的人。

「裝肖維」最具創意

口號最具創意的就是王孝維，2年前他在議場質詢，議長吳碧珠口誤把他名字喊成「莊肖維」，頓時全場爆笑，但王孝維不僅沒生氣，還神來一筆回應「市政不能莊肖維，議會需要王孝維」，幽默化解尷尬。

(中國時報)