公道三動土 爆NO SHOW爭議

2018年09月14日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

國民黨籍新竹市長參選人許明財與無黨籍參選人謝文進13日不約而同炮轟市長林智堅，指市府原訂12日要舉辦「公道三安置基地」開工動土典禮，事前都已經發出上百張的邀請函，最後卻臨時喊卡，如此無信與草率，難怪民調直直落。市長辦公室則簡短回應表示，沒有動土典禮這件事。據了解，邀請函是市府所發出，但當天因為下大雨，改由承包單位自行祭拜祈福，未有公開儀式，而市長也因此未安排此行程。

謝文進指出，「公道三安置基地」開工動土典禮的邀請卡是早就印好也發出去了，結果12日當天現場里長、議員、居民都到齊，但是林智堅卻無故臨時取消，連一位市府官員都沒有也不敢出席，更沒有通知在場的任何人要取消，讓上百人在現場空等，這是公然詐騙老百姓，市長目中無市民，已經失格，難怪雜誌的滿意度調查，林智堅會暴跌5個名次，真的是不意外，這是民意的趨勢，市民應該好好思考。

市長辦公室駁：沒典禮

許明財也表示，這是失信於民的市長，市府敲鑼打鼓、廣發邀請函，說要舉行公道三安置基地奠基典禮，結果100多名鄉親被放鴿子，難怪連過去是戰友的市議會議長謝文進也看不過去，直言是「飾」政建設。

市府官員無人出席

許明財表示，原本通知大家要辦理公道三基地的開工動土典禮，連邀請函都發出了，卻「臨陣脫逃」，更顯示林智堅的傲慢且違背民意。

上百支持者有收到邀請函卻等不到市長來動土，基至連一個官員也看不到，不過據了解，邀請函是市府所發出，但當天因為下大雨，改由承包單位自行祭拜祈福，未有公開儀式，而市長也因此未安排此行程。

(中國時報)