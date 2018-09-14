公道三動土 爆NO SHOW爭議

新竹市長參選人謝文進與許明財提出邀請卡抨擊市府連邀請卡都發出去了，卻臨時喊卡，失信於民。（陳育賢翻攝）

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中國時報
／竹市報導

國民黨籍新竹市長參選人許明財與無黨籍參選人謝文進13日不約而同炮轟市長林智堅，指市府原訂12日要舉辦「公道三安置基地」開工動土典禮，事前都已經發出上百張的邀請函，最後卻臨時喊卡，如此無信與草率，難怪民調直直落。市長辦公室則簡短回應表示，沒有動土典禮這件事。據了解，邀請函是市府所發出，但當天因為下大雨，改由承包單位自行祭拜祈福，未有公開儀式，而市長也因此未安排此行程。

謝文進指出，「公道三安置基地」開工動土典禮的邀請卡是早就印好也發出去了，結果12日當天現場里長、議員、居民都到齊，但是林智堅卻無故臨時取消，連一位市府官員都沒有也不敢出席，更沒有通知在場的任何人要取消，讓上百人在現場空等，這是公然詐騙老百姓，市長目中無市民，已經失格，難怪雜誌的滿意度調查，林智堅會暴跌5個名次，真的是不意外，這是民意的趨勢，市民應該好好思考。

市長辦公室駁：沒典禮

許明財也表示，這是失信於民的市長，市府敲鑼打鼓、廣發邀請函，說要舉行公道三安置基地奠基典禮，結果100多名鄉親被放鴿子，難怪連過去是戰友的市議會議長謝文進也看不過去，直言是「飾」政建設。

市府官員無人出席

許明財表示，原本通知大家要辦理公道三基地的開工動土典禮，連邀請函都發出了，卻「臨陣脫逃」，更顯示林智堅的傲慢且違背民意。

上百支持者有收到邀請函卻等不到市長來動土，基至連一個官員也看不到，不過據了解，邀請函是市府所發出，但當天因為下大雨，改由承包單位自行祭拜祈福，未有公開儀式，而市長也因此未安排此行程。

(中國時報)

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