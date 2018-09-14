盧批天欽佳龍 林駁片面解讀

2018年09月14日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，公務員本應依法行政，呼籲國民黨勿片面解讀，以正面的價值爭取市民認可。（陳世宗翻攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕，13日針對台中市長林佳龍被爆在「區長工作群組」要求公務員為其「拚選舉」，批林是「天欽佳龍」濫用職權，呼籲蔡英文總統管管林！台中市政府回應並呼籲國民黨勿片面解讀，應以正面價值爭取市民認可。

要求向台中市民交代

盧秀燕13日於市議會偕同立委江啟臣等舉行記者會，要求林佳龍向台中市民交代，並跟廣大公務員道歉，也呼籲檢調及監察院應介入調查。

盧秀燕表示，12日台灣才出現1個張天欽，昨日就出現另1個比張天欽有過之無不及的「天欽佳龍」；全國在民進黨主政下，恐有更多違反行政中立、濫用行政資源的「張天欽們」，嚴重影響到市民對政府信任和對公務員看法。

盧秀燕說，如她擔任市長，不會叫公務人員幫她拉5萬票，會想辦法幫每個家庭增加5萬元收入，這才是市長該想的事。促轉會張天欽的選舉操作是見義勇為的公務員爆料而出；林佳龍也是因太多公務員無法接受才爆料。

盧秀燕競總主委江啟臣強調，林公然要求公務員放下公務幫忙輔選，明顯違反《公務人員行政中立法》、《刑法》及《公務人員懲戒法》；呼籲公務員不要配合誤觸法網，監察院與檢調應立即調查，還給公務員公道。

卓冠廷回應 為政績辯護

台中市新聞局長卓冠廷表示，行政區長就是「小市長」，林市長跟區長會對區里及基層業務做直接溝通，市長期待政務官及各區首長應就其政策及政績辯護；讓市民了解市府政策推動及未來願景，以市政成果來獲得市民的認可。卓冠廷強調，依法行政是最高原則，政務官、區長與一般公務員的性質不同，應該要主動捍衛整個市府團隊的政策。

(中國時報)