高思博稱民調只差黃偉哲3.9％

2018年09月14日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

面對高思博競選總部公布內部最新民調，指藍綠市長參選人差距僅剩3.9％，黃偉哲（中）陣營老神在在。（曹婷婷攝）

選戰倒數2個多月，國民黨台南市長參選人高思博競選總部13日公布內部最新民調，高思博跟黃偉哲差距僅剩3.9％，預計9月中下旬，2人民調將出現「黃金交叉」；黃偉哲陣營反將一軍，指該數據是「內部民調安慰高公子」。

高指9月將黃金交叉

年底台南市長有6人參選，高思博競選總部昨天公布一份最新民調，調查時間在9月5日至9月9日，針對台南年滿20歲以上民眾做電話民調「如果明天就是投票日，請問您最有可能投給哪一位？」有效樣本數907人，高思博19.0％、黃偉哲22.9％、林義豐13.9％、蘇煥智6.2％、許忠信4.2％、陳永和0.4％，尚未決定17.6％。

高思博競選辦公室媒體部副總監楊惠蘭指出，從民調可見高思博和黃偉哲之間僅有3.9％差距，分析黃偉哲民調趨勢，可看出黃在黨內初選達到最高峰，之後民調即一路下滑，如今更形同腰斬，反而是高思博民調數據緩步向上。

她說，民調可以反映民意，不只台南被民進黨玩垮，中央執政失能、前台南市長賴清德的神話也被戳破，換人做做看的訊號很清楚，加上藍軍整合成功，國民黨收復台南的機會愈來愈高。

黃表示各家民調不同

黃偉哲總部發言人郭國文表示，各家民調結果雖不盡相同，但最近民調顯示黃偉哲支持度在35％-40％之間，與高思博提出的民調結果不符，反諷國民黨以「內部民調」安慰高公子，「我們只能表示尊重。」

(中國時報)