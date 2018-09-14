乾淨選舉 高議會簽六不宣言

2018年09月14日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高市議員陳信瑜發起、議長康裕成等人簽署包括不插旗、不綁布條、不買票、不包工程、不拿紅包、不兼職等「六不宣言」；議長康裕成更承諾，若順利當選，下屆議會將推動自治條例，約束競選看板數量、設置方式，避免影響市容及安全。

前鎮、小港選區議員陳信瑜發起「六不宣言」，康裕成及議員張豐藤、陳慧文、陳政聞、俄鄧‧殷艾、何權峰、參選人黃文益等人13日共同簽署，包括不插旗、不掛布條、不買賣票、不包工程、不拿紅包及不兼職，誓言「乾淨選舉、優質問政」。

選民不見旗 以為不想選

岡山選區參選人陳政聞表示，其他項目是基本道德要求，唯獨「不插旗、不綁布條」對鄉下選區衝擊很大，很多選民沒看到旗幟就問：「你是不想選還是穩當選？」

原住民區俄鄧也說，他奉行不插旗作法已久，但在偏鄉地區確實壓力不小。

今年首度參選的黃文益坦言，雖然他初選就沒插旗，但新人知名度不足，令他一度動搖，不過日前豪雨後，他看到吹落的競選旗幟影響市容，就更認同不該插旗、綁布條。

康裕成表示，「選前乾淨選舉、選後優質問政」才能打造高品質的高雄市議會，雖然完全不掛布條、旗幟可能性不大，不過若她順利連任，下屆將帶領議會推動設立自治條例，由議員們互相約束競選看板數量、大小、懸掛位置，杜絕危險看板。

掛參選布條 應保證拆除

陳信瑜補充說，法令禁止懸掛廣告布條，唯獨競選布條不受限，加上每次選後都是環保局清潔隊員加班拆旗幟、布條，花的全是人民納稅錢，基於使用者付費原則，未來應要求懸掛布條旗幟的候選人繳保證金，自己花錢清乾淨。

(中國時報)