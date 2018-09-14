音樂公園地下停車場 後年竣工

板橋音樂公園地下停車場新建工程，市長朱立倫13日上午主持開工動土儀式，預計2020年4月竣工，解決附近民眾停車需求。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

為解決板橋音樂公園周邊停車位嚴重不足問題，市府規畫興建音樂公園地下停車場，13日上午舉行開工動土典禮。市長朱立倫表示，市府7年多來共投入31億多經費興建板橋地區停車場，希望能讓民眾享有更便利、更完善的交通服務。

音樂公園周邊多為未附設停車空間的老舊社區，車位一位難求，市府交通局調查評估後，規畫在音樂公園闢建地下3層停車場，總經費6億8115萬元，預計2020年4月竣工，將可提供511個小型車停車位及100個機車停車位，解決附近民眾停車需求。

新建工程還包括重新規畫公園整體景觀，增加綠化面積與樹種，且增闢地景式遊戲場、風雨廣場及下沉式廣場，提供社區民眾更優質、安全的休憩空間。為使公園原有樹木受到最妥善移植照護，交通局特別邀請樹保專家提供專業意見並監督移植過程。

朱立倫表示，新北市自升格以來，在議會支持與各界努力下，投入約120億元經費，完工啟用146座平面及立體停車場，再加上路邊新設停車格，共增加1萬9782個汽車停車位及11萬6446個機車位，總數已超越全台其他城市，未來仍將繼續積極評估可行闢建的停車場，提供市民更佳的生活環境。

交通局長王聲威表示，音樂公園地下停車場完工後，將建置車牌辨識系統、車位在席及智慧尋車等全自動智慧化的優質停車環境，並檢討將路邊停車引導至地下停車場，有效改善周邊停車秩序與交通，既符合公園周邊住宅區的停車需求，也可提升都市公有土地的使用效益。

(中國時報)

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