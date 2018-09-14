形象廣告搶票 齊打溫情牌

市議員楊家俍（右）以形象廣告，點出弱勢學童需要多一份關懷，他納入政見。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
、呂筱蟬／桃園報導
中壢區市議員參選人謝美英，拍攝宣傳影片傳達與父親的愛。（呂筱蟬翻攝）
桃園市議員參選人黃永鎮替桃園少年之家爭取少年飛行屋預定地，融入形象廣告。（甘嘉雯翻攝）

桃園市議員參選人謝美英、黃永鎮、楊家俍分別推出形象廣告，謝美英用1分鐘的影片，道盡20年來如一日的生活概況，也展現與父親間的愛；黃永鎮以他深入鄰里、關注弱勢爭取選民認同，而楊家俍則以他自身故事，巧妙點出力推政見，都非常吸睛。

跟著父親、前立委黃宗源在國會12年的淬煉，參選桃園區市議員的黃永鎮說他準備好了，傾聽民意、深入基層，要推動成立關懷據點，幫助長青銀髮族走出戶外，而社會上還有一群弱勢的聲音他也聽見了，協助桃園少年之家爭取少年飛行屋的八德預定地，讓他們在走入正途的同時，不用四處搬遷，有地方可以安身。

爭取連任的平鎮區市議員楊家俍出身單親家庭，從小由年邁的阿公阿嬤隔代教養，他說，念大學時，每每收假返校時，都在關西往台北的國光號上小淚縱橫，影片中的他，回憶那段幫阿公煮好3天飯菜的日子，仍紅了眼眶。

楊家俍說，2014年當選議員後，最想做的就是幫選區內的年輕孩子照顧長輩，讓他們儘可能地無後顧之憂離鄉打拼，而在家鄉的阿公阿嬤有人照顧陪伴、有關懷據點可相互支持；另外，他也幫單親、隔代教養國中小學學童爭取獎學金。

謝美英也打親情牌，她說去年她父親失智、母親臥床，家庭責任是首要之務，生活再忙再累，為了上一代、下一代，唯有打拚再打拚。

(中國時報)

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