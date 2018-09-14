民進黨魏明谷國民黨王惠美 帶小雞展開巷戰

尋求連任的魏明谷（左二）趁著大清早，與同黨縣議員、鄉鎮長與村里長參選人到菜市場爭取支持。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導
國民黨彰化縣長參選人王惠美（右三）陪著同黨其他參選人到市場拜票。

巷戰開打！彰化縣5合1選舉，尋求縣長連任的民進黨參選人魏明谷與國民黨縣長參選人王惠美是兩黨主帥，由於選情五五波，距離投票還有70多日，但戰況早就進入「巷弄戰」，兩人就像是母雞帶小雞，經常與各自政黨提名的議員、鄉鎮長、村里長、代表參選人到菜市場拜票 ，選民預料「這場選戰一定很火熱」。

年底選舉彰化縣長一役，魏明谷雖有現任優勢，卻因民進黨中央執政不力以及軍公教人員年改等因素，選情可能受衝擊，而與出馬挑戰的國民黨參選人王惠美勢均力敵。

選情的緊繃，「陸戰」提前開打！魏、王兩大陣營為爭取支持，除個人跑攤與文宣空戰，平常也都會抽空搭配全縣8個議員選舉區、26個鄉鎮市長、村里長與代表的政黨提名參選人聯合行動，相互拉抬，主要拜票地點選擇人多的菜市場。

「握手就知道選情冷熱！」參選人幕僚說，到菜市場跟攤商或買菜的婆婆媽媽握手，從對方反應就可以確定參選人是否被歡迎，舉例說，如前方原本有1群人，但參選人靠近時就只剩下小貓2、3隻，那選情就不太妙」，不過「有握到手就代表有機會」。

年底彰化縣長這一戰，除了民進黨魏明谷、國民黨王惠美，無黨籍的前立委黃文玲，洪敏雄與白雅燦也都很拚鬥，最後鹿死誰手，大家都在看。

(中國時報)

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